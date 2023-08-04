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    Tesla otomobiller için ufukta kablosuz şarj dönemi göründü

    Elektrikli otomobil üreticisinin kendi kablosuz şarj platformunu piyasaya sürmesi beklenirken Tesla, Almanya merkezli kablosuz şarj girişimi Wiferion'u resmen satın aldı.
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    Tesla otomobiller için ufukta kablosuz şarj dönemi göründü Tam Boyutta Gör
    Haziran ayının sonlarında, Tesla'nın endüstriyel robotlar ve elektrikli araçlar için endüktif şarj teknolojisiyle tanınan Almanya merkezli bir kablosuz şarj girişimi olan Wiferion'un satın alımıyla ilgilendiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise birkaç Alman yayını Wiferion'un Tesla tarafından tamamen satın alınmak üzere bir teklifi kabul ettiğini doğruladı.

    Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor

    İşlemin resmi maliyeti açıklanmadı, ancak daha önce bildirildiği gibi, satın alımın birkaç on milyon dolar civarında olması bekleniyor - muhtemelen 50 ila 100 milyon dolar arasında. Bu arada satın alım sonrasında Wiferion'un internet sitesinin alt bilgisinde “Tesla Engineering Germany GmbH 2023” yazısı da görünüyor.

    Tesla otomobiller için ufukta kablosuz şarj dönemi göründü Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte kablosuz şarjın çözdüğü sorun büyük bir sorun değil. Aracınızı fişe takma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ki bu da çok zor ya da zaman alıcı bir iş değil. Bununla birlikte, Tesla daha önce kendi kendine sürüş teknolojisine hazır olmak için bu görevi otomatikleştirmekten bahsetmişti. Eğer arabalar kendi kendilerini sürebileceklerse, bir insanın fişe takmasına gerek kalmadan kendi kendilerini şarj edebilmeleri mantıklı olacaktır.

    Tesla yıllar boyunca bu görevi tamamlamak için kablosuz şarj yerine otomatik bir robot kolunu tercih etti, ancak son zamanlarda işler değişmiş gibi görünüyor. Bu yılın başlarında Tesla, yukarıda resmi görülen yeni bir kablosuz ev şarj istasyonunu da gözler önüne çıkardı. Şimdi Wiferion ile bu girişimin hızlanması muhtemel görünüyor.

    Kaynakça https://www.wiferion.com/ https://electrek.co/2023/08/03/tesla-officially-acquires-wireless-charging-startup/
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