Tesla otomobiller için ufukta kablosuz şarj dönemi göründü

Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor
İşlemin resmi maliyeti açıklanmadı, ancak daha önce bildirildiği gibi, satın alımın birkaç on milyon dolar civarında olması bekleniyor - muhtemelen 50 ila 100 milyon dolar arasında. Bu arada satın alım sonrasında Wiferion'un internet sitesinin alt bilgisinde “Tesla Engineering Germany GmbH 2023” yazısı da görünüyor.
Tesla yıllar boyunca bu görevi tamamlamak için kablosuz şarj yerine otomatik bir robot kolunu tercih etti, ancak son zamanlarda işler değişmiş gibi görünüyor. Bu yılın başlarında Tesla, yukarıda resmi görülen yeni bir kablosuz ev şarj istasyonunu da gözler önüne çıkardı. Şimdi Wiferion ile bu girişimin hızlanması muhtemel görünüyor.Kaynakça https://www.wiferion.com/ https://electrek.co/2023/08/03/tesla-officially-acquires-wireless-charging-startup/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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