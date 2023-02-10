Tesla otopilot aklandı: Ölümlü kazadan sorumlu değil

İlk incelemeler sırasında bir polis memuru Tesla Model S elektrikli otomobilin sürücü koltuğunun boş olduğuna ve aracın kontrolden çıkarak bir ağaca çarptığına inandığını söylemişti. Zira kurbanlardan biri ön yolcu koltuğunda, diğeri ise arabanın arka koltuğunda bulundu.
Ancak ABD makamları tarafından yürütülen soruşturmanın nihai sonuçları, olayın biraz daha farklı olduğunu ortaya koyuyor. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) raporuna göre kaza sırasında Tesla'nın otopilot sistemi devrede değildi.
Sürücü koltuğu neden boştu?
Soruşturma ayrıca kazadan birkaç saniye önce aracın aniden hızlanmaya başladığını, ancak bunun o sırada alkollü olan sürücünün kontrolü kaybetmesinden kaynaklandığını belirledi. Yetkililer aracın mekanik sisteminde kazaya yol açabilecek herhangi bir arıza tespit edilmediğini belirtiyor.
Sürücü koltuğunda kimsenin olmaması ise kaza sırasında aracın yanması ve yolculardan birinin arka taraftan kaçmaya çalışmış olmasıyla ilişkilendiriliyor. Kurbanlardan biri anında, diğeri ise kaza nedeniyle bataryada çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah