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    Tesla otopilot aklandı: Ölümlü kazadan sorumlu değil

    ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen ölümlü Tesla kazasına yönelik soruşturma tamamlandı. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu kazada otopilotun parmağı olmadığını sonucuna vardı.
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    Tesla otopilot aklandı: Ölümlü kazadan sorumlu değil Tam Boyutta Gör
    2021 yılının ortalarında, ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka bir araç kaza yapmış ve iki kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer tarafından hazırlanan ilk raporda, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığına dair bir ifadeye yer verildi.

    İlk incelemeler sırasında bir polis memuru Tesla Model S elektrikli otomobilin sürücü koltuğunun boş olduğuna ve aracın kontrolden çıkarak bir ağaca çarptığına inandığını söylemişti. Zira kurbanlardan biri ön yolcu koltuğunda, diğeri ise arabanın arka koltuğunda bulundu.

    Ancak ABD makamları tarafından yürütülen soruşturmanın nihai sonuçları, olayın biraz daha farklı olduğunu ortaya koyuyor. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) raporuna göre kaza sırasında Tesla'nın otopilot sistemi devrede değildi.

    Tesla otopilot aklandı: Ölümlü kazadan sorumlu değil Tam Boyutta Gör

    Sürücü koltuğu neden boştu?

    Soruşturma ayrıca kazadan birkaç saniye önce aracın aniden hızlanmaya başladığını, ancak bunun o sırada alkollü olan sürücünün kontrolü kaybetmesinden kaynaklandığını belirledi. Yetkililer aracın mekanik sisteminde kazaya yol açabilecek herhangi bir arıza tespit edilmediğini belirtiyor. 

    Sürücü koltuğunda kimsenin olmaması ise kaza sırasında aracın yanması ve yolculardan birinin arka taraftan kaçmaya çalışmış olmasıyla ilişkilendiriliyor. Kurbanlardan biri anında, diğeri ise kaza nedeniyle bataryada çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmişti.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 17 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    Forumdan Konular

    çoçuk esirgeme kurumu ziyaret opera bağlantınız özel değil hatası paqui cips nesine şikayet a lot of ve lots of farkı

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