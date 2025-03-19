Tesla’nın Robotaksi hayali gecikiyor: Yeni izin sadece sürücülü araçlar için

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Tesla, Kaliforniya'da yolculuk paylaşım hizmeti sunabilmek için resmi onay aldı. Ancak bu izin, şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı robotaksi projesiyle ilgili değil. Tesla, şu an için yalnızca sürücülü araçlardan oluşan bir filoyla hizmet verebilecek, yani tam otonom bir sistemin devreye girmesi için hala beklenmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Tesla’nın Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu’na (CPUC) başvurduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişme, şirketin yıllardır vaat ettiği robotaksi hizmetine yönelik bir adım olarak değerlendirilse de, izin yalnızca Tesla’nın kendi araçlarını kullanarak sürücülü yolculuk paylaşım hizmeti sunmasına olanak tanıyor. CPUC yetkilileri de Tesla’nın şu an için otonom sürüşe dair herhangi bir başvurusunun bulunmadığını doğruladı.

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Öte yandan, Elon Musk geçtiğimiz yıl, 2025’in ikinci çeyreğinde Kaliforniya ve Teksas’ta tam otonom sürüş hizmeti başlatacaklarını söylemişti. Ancak bu açıklamanın ardından detaylar netleşmeye başladıkça, Tesla’nın robotaksi hedefinin müşteri araçlarından ziyade, belirli bölgelerde kendi kontrolündeki filolarla sınırlı olacağı anlaşıldı. Musk, geçen ay yaptığı açıklamada Austin’de bu sistemin haziran ayında devreye alınacağını belirtti. Fakat Kaliforniya’daki durum şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bu yeni izin, Tesla’ya sürücülü yolculuk paylaşım hizmetini genişletme fırsatı sunuyor. Şirketin, ilk etapta çalışanlarına sunduğu bu hizmeti halka açarak sistemini geliştirmesi bekleniyor. Ancak Tesla’nın tam anlamıyla otonom bir robotaksi hizmeti sunabilmesi için daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu ortada.

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