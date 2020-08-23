Tesla sahipleri için flört uygulaması: Tesla Dating

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Kanadalı girişimci Ajitpal Grewal, Tesla elektrikli otomobil sahipleri için bir flört uygulaması geliştirdiğini duyurdu. Tesla Dating isimli uygulama Tinder veya Bumble mantığıyla çalışacak.

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Tesla Dating henüz kullanma sunulmadı. Şu an için web sitesi üzerinden erken erişim için kayıt alınıyor. Kısa süre içerisinde binlerde kişinin bekleme listesine kaydolduğunu belirtelim.

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"Tesla sahiplerinin çok ortak yanı var"

Ajitpal Grewal konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tesla sahipleri aynı değerlerin çoğunu paylaşıyor: doğa üzerindeki olumsuz etkiyi azaltma arzusu, Elon Musk takıntısı ve yüksek teknoloji sevgisi. Birdenbire bu insanların birbirleri için mükemmel olacağını anladım" ifadelerini kullandı.

Uygulamada profil oluşturmak isteyenlerin Tesla sahibi olduklarını kanıtlamaları gerekecek. Grewal bu doğrulamayı, kullanıcılardan Tesla'ları ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını göndermelerini isteyerek yapmayı planlıyor.

https://www.businessinsider.com/tesla-dating-app-owners-only-car-obsessed-elon-musk-stans-2020-8

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