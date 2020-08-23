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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla sahipleri için flört uygulaması: Tesla Dating

    Kanadalı bir girişimci Tesla sahiplerinin birbirleriyle tanışmalarını ve arkadaşlık kurmalarını sağlayacak bir uygulama geliştirdi. Tesla Dating, Tinder mantığıyla çalışıyor.
    3 gün
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    Mobil Uygulamalar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla sahipleri için flört uygulaması: Tesla Dating
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    Kanadalı girişimci Ajitpal Grewal, Tesla elektrikli otomobil sahipleri için bir flört uygulaması geliştirdiğini duyurdu. Tesla Dating isimli uygulama Tinder veya Bumble mantığıyla çalışacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil"

    Tesla Dating henüz kullanma sunulmadı. Şu an için web sitesi üzerinden erken erişim için kayıt alınıyor. Kısa süre içerisinde binlerde kişinin bekleme listesine kaydolduğunu belirtelim.

    Tesla sahipleri için flört uygulaması: Tesla Dating
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    "Tesla sahiplerinin çok ortak yanı var"

    Ajitpal Grewal konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tesla sahipleri aynı değerlerin çoğunu paylaşıyor: doğa üzerindeki olumsuz etkiyi azaltma arzusu, Elon Musk takıntısı ve yüksek teknoloji sevgisi. Birdenbire bu insanların birbirleri için mükemmel olacağını anladım" ifadelerini kullandı.

    Uygulamada profil oluşturmak isteyenlerin Tesla sahibi olduklarını kanıtlamaları gerekecek. Grewal bu doğrulamayı, kullanıcılardan Tesla'ları ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını göndermelerini isteyerek yapmayı planlıyor.



    https://www.businessinsider.com/tesla-dating-app-owners-only-car-obsessed-elon-musk-stans-2020-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 3 gün en beğenilen
    Flört<çöp çatan< p***venklik
    Yanıtla +5
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün
    İkimizde elektrikli kullanıyoruz . Gel birbirimizden elektrik alalım😁
    Yanıtla +5
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    classf2re (Emre Mendelyev) 3 gün
    Sokaktaki Tesla ile çekilip koyulan fotoları nasıl anlayacak ? Saçma
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    devases (devases devases) 1 gün
    Arabayı aldık. Şimdi eş bulma zamanı Tesla!
    Yanıtla
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    kadalt (kadir altunışık) 2 gün
    Peki neden ben anlatsana biraz

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    joven 2 gün
    Geçmişte pazarlama işini yapanların digital varyasyonları çöp çatan siteleri uygulamaları! vs
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün
    İkimizde elektrikli kullanıyoruz . Gel birbirimizden elektrik alalım😁
    Yanıtla +5
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    fhrstw 3 gün en beğenilen
    Flört<çöp çatan< p***venklik
    Yanıtla +5
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    eapantherea 3 gün
    youtube.com/...



    Audinin en son efsane reklamindaki muhabbetten esinlenmisler heralde... Keske audi bu reklam sonrasi boyle bir girisimi ‘destekleseymis’ 😅
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    classf2re (Emre Mendelyev) 3 gün
    Sokaktaki Tesla ile çekilip koyulan fotoları nasıl anlayacak ? Saçma
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Artizt (Mert ) 2 gün classf2re
    Herhalde plaka görünür şekilde olacak doğrulama sistemi.
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