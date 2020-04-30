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    Hyundai ve Kia'nın baş tasarımcısı görevinden ayrıldı

    Hyundai, Kia ve Genesis markalarının baş tasarımcısı Luc Donckerwolke görevi bıraktı. Şirket, Belçikalı tasarımcının ayrılmasının ardından üç markadan sorumlu baş tasarımcı pozisyonunu rafa kaldırdı.
    45 dk. (Son Güncelleme: 5 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hyundai ve Kia'nın baş tasarımcısı görevinden ayrıldı
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    Hyundai Motor Grubu'nun baş tasarımcısı Luc Donckerwolke görevinden ayrıldı. Ünlü Belçikalı tasarımcı Kia ve Hyundai'nin yanı sıra lüks Genesis alt markasının tasarım şefi rolünü üstleniyordu. Güney Koreli şirket boşalan koltuğa yeni bir isim atamayacak.

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    Donckerwolke'nin kişisel nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Deneyimli tasarımcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hyundai, Kia ve Genesis'in geleceğinin şekillenmesine katkıda bulunmak büyük bir onur ve ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.

    Hyundai ve Kia'nın baş tasarımcısı görevinden ayrıldı
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    Volkswagen'den ayrıldıktan sonra gelmişti

    55 yaşındaki Donckerwolke 2015 yılında Volkswagen Grubu'ndan ayrıldıktan sonra Hyundai'ye geçmişti. Kona ve Palisade modellerinin tasarlanmasına öncülük etti. Ayrıca Genesis markasının kurumsal kimliğini oluşturdu ve markanın ilk crossover modeli olan GV80'in tasarım aklı oldu.

    Hyundai ve Kia'nın baş tasarımcısı görevinden ayrıldı
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    Hyundai yönetimi, Donckerwolke'nin ayrılmasının ardından üç markanın hepsinin tasarımından sorumlu yönetici pozisyonunu rafa kaldırmaya karar verdi. Bundan böyle Hyundai ve Genesis markalarının tasarım departmanına SangYup Lee liderlik edecek. Kardeş marka Kia Motors'ta ise Karim Habib kıdemli tasarımcı görevini sürdürecek.



    https://europe.autonews.com/move/donckerwolke-steps-down-hyundai-motor-design-chief Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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