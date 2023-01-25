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    Tesla, elektrikli Semi tırları için 3.6 milyar dolarlık yeni tesis kuruyor

    Tesla’nın elektrikli tırı Semi, yüksek hacimli üretim için yeni bir fabrikaya kavuşacak. Tesla tarafından yapılan açıklamada 3.6 milyar dolarlık yeni bir yatırımın yapılacağı duyuruldu.
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    Tesla, Semi tırları için 3.6 milyar dolarlık yeni tesis kuruyor Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın elektrikli tırı Semi, kendi fabrikasına kavuşmak üzere. Firma tarafından yapılan açıklamada Reno, Nevada Gigafactory tesisi için 3.6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirilecek. Öte yandan Semi tırları bir süredir yollarda kalmasıyla gündemde.

    Tesla Semi üretimi hızlanacak

    Tesla, ilk Semi tırlarını geçtiğimiz aralık ayında Pepsi’ye teslim etmiş ve teslimat sürecine devam etmişti. Aralık ayından bu yana 30’un üstünde Semi’nin Pepsi’ye tedariği sağlanmış durumda ancak görünüşe göre Tesla, elektrikli tırının üretimini ciddi bir şekilde artırmak istiyor. Yapılacak olan 3.6 milyar dolar değerindeki yatırım ile Giga Nevada tesisi ilk yüksek hacimli Semi fabrikası olacak. Ancak Tesla, bu tesiste üretilecek Semi sayısı hakkında veya kurulacak olan ek üretim tesislerinin ne zaman açılacağı hakkında spesifik bir detay vermedi.

    Tesla, Semi fabrikasına ek olarak Nevada yatırımını 100 GWh 4680 pil hücresi fabrikası kurmak için de kullanmak istiyor. Şirketin “yılda 2 milyon hafif hizmet aracı için yeterli pil üretme kapasitesine” sahip olacağını söylediği bu tesis için ayrıca 3000 yeni çalışan da işe alınacak.

    Şimdiye kadar Tesla, Nevada Gigafactory'ye 6,2 milyar dolar yatırım yaptığını belirtiyor. Bu fabrikada yıllık 500.000 araç için yeterli olan yılda 37 GWh'den fazla pil üretildiği aktarılıyor. Şirket ayrıca New York, Çin, Almanya ve Teksas'ta Gigafactory’ler işletiyor. Tesla ayrıca Meksika için de bir Gigafactory kurmayı planlıyor.

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    MaDMaxiBo 26 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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