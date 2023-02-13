Tesla şimdiye kadarki en ucuz elektrikli otomobilini 1 Mart'ta tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Tesla geleneksel Investor Day (Yatırımcı Günü) etkinliğini 1 Mart'ta Teksas'taki tesisinde gerçekleştirecek. Etkinlikte şirketin Master Plan 3 olarak adlandırdığı proje açılanacak. Bununla birlikte şimdiye kadarki en ucuz Tesla hakkında bazı detaylar kamuoyuyla paylaşılabilir.

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Elon Musk'ın uzun vadeli stratejileri "Master Planlar" olarak adlandırıyor. 2016 yılında açıklanan Master Plan 2'nin kilit unsurlarından biri, üretimi ve satışları önemli ölçüde artıracak en uygun fiyatlı araç olan Model 3 sedan otomobilin piyasaya sürülmesiydi.

Tesla'nın patronu daha önce yatırımcılara, planın bir sonraki bölümünün "temelde ölçeklendirme ile ilgili" olduğunu söylemişti. Bu kapsamda şirket Model 3'ün bir kademe altında yer alacak ve 25.000 dolar civarında bir fiyatla satılacak elektrikli otomobilini gündeme getirmeye başladı.

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Üç yıl önce taslak çizimi yayınlanmıştı

Musk, kısa süre önce yapılan bir konferans görüşmesi sırasında Tesla'nın Cybertruck ve Semi mühendisliğini tamamladığını, artık Model 3 ve Model Y'nin yarı maliyetinde bir platforma sahip, yeni nesil bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca daha kompakt bir araç olacağını doğruladı.

Kitlesel pazara yönelik ucuz Tesla'nın yaklaşık 4.4 metre uzunluğunda bir hatchback olması bekleniyor. Bundan üç yıl önce markanın Çin ofisi küçültülmüş Model Y'yi andıran bir taslak çizim yayınlamıştı. Elektrikli otomobilin sadece Çin'de değil diğer pazarlarda da satışa sunulacağına yönelik bilgiler de var.

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Tesla şimdiye kadarki en ucuz otomobilini 1 Mart'ta tanıtılabilir