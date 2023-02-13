Tesla şimdiye kadarki en ucuz elektrikli otomobilini 1 Mart'ta tanıtılabilir

Elon Musk'ın uzun vadeli stratejileri "Master Planlar" olarak adlandırıyor. 2016 yılında açıklanan Master Plan 2'nin kilit unsurlarından biri, üretimi ve satışları önemli ölçüde artıracak en uygun fiyatlı araç olan Model 3 sedan otomobilin piyasaya sürülmesiydi.
Tesla'nın patronu daha önce yatırımcılara, planın bir sonraki bölümünün "temelde ölçeklendirme ile ilgili" olduğunu söylemişti. Bu kapsamda şirket Model 3'ün bir kademe altında yer alacak ve 25.000 dolar civarında bir fiyatla satılacak elektrikli otomobilini gündeme getirmeye başladı.
Üç yıl önce taslak çizimi yayınlanmıştı
Musk, kısa süre önce yapılan bir konferans görüşmesi sırasında Tesla'nın Cybertruck ve Semi mühendisliğini tamamladığını, artık Model 3 ve Model Y'nin yarı maliyetinde bir platforma sahip, yeni nesil bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca daha kompakt bir araç olacağını doğruladı.
Kitlesel pazara yönelik ucuz Tesla'nın yaklaşık 4.4 metre uzunluğunda bir hatchback olması bekleniyor. Bundan üç yıl önce markanın Çin ofisi küçültülmüş Model Y'yi andıran bir taslak çizim yayınlamıştı. Elektrikli otomobilin sadece Çin'de değil diğer pazarlarda da satışa sunulacağına yönelik bilgiler de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah