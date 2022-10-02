Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CW Enerji, elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark geliştirdi

    Yerli enerji şirketi CW Enerji, elektrikli araçların güneş enerjisiyle şarj olmasını sağlayan Solar Carport isimli otoparkı tanıttı. Otomobiller evlerin bahçelerinde güneş enerjisiyle şarj olacak.
    4

    Elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark Solar Carport
    Tam Boyutta Gör

    Güneş enerjisi teknolojileri üzerine üretim ve Ar-Ge çalışmaları yürüten CW Enerji, elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark projesi Solar Carport’u tanıttı. Solar Carport elektrikli araçları şarj ederken aynı zamanda yağışlardan ve güneşten koruyacak.

    Çevreci olmasıyla öne çıkan elektrikli otomobiller çoğunlukla fosil kaynaklar kullanılarak şarj oluyor. Araçların çevreye olumsuz etkisinin azaltılması için yenilenebilir enerji ile şarj projeleri her geçen gün çeşitleniyor. Bu defa yerli enerji şirketi CW Enerji, elektrikli otomobillerin güneş enerjisiyle şarj edilmesi için proje geliştirdi.

    Solar Carport, açık otoparklara kurulacak şekilde tasarlandı. Üzerindeki güneş enerjisi panellerinden elde ettiği enerjiyi doğrudan elektriğe dönüştürerek aracı şarj edebiliyor. Aracın şarja takılı olmadığı zamanlarda ise bataryalara doldurarak elektriğin daha sonradan kullanılabilmesini sağlıyor. Depolanan enerji, evin elektrik şebekesine yönlendirilerek eve enerji sağlaması için de kullanılabiliyor.

    Elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark Solar Carport
    Tam Boyutta Gör

    Evlerin, iş yerlerinin, fabrikaların, restoranların ve benzin istasyonlarının otoparklarına kurulabilecek. Güneş enerjisi panelleri, otomobili yağışlardan ve güneşten koruyacak çatı görevi de görecek.

    Şirketten yapılan açıklamada, Solar Carport’un kapasiteleri hakkında bilgi verilmedi ancak ihtiyaca göre farklı güç kapasitesi ve boyutlara sahip seçenekler sunduğu belirtildi.

    CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş enerjisinin önemi hakkında şunları söyedi:

    “Avrupa'daki kriz ortada. Gelecek artık güneş enerjisi ve depolama sistemlerinde diyebiliriz. Güneşten enerjiyi alıp hidrojeni depolayıp enerji elde etme sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bütün dünya çalışıyor. Dünyanın ihtiyacı olan enerjinin katbekat üstü güneş enerjisinde mevcut. Evlerin üzerine nükleer ya da rüzgar santrali kuramayız belki ama her evin çatısına güneş enerjisi santrali kurabiliriz. Onu da hidrojene dönüştürüp gündüz alınan enerjiyi depolayıp kullanabiliriz. Bu hiçbir krizden etkilenmeyecek bir enerji. Çünkü üretilen ve tüketilen nokta hep aynı. Bu güneş enerjili elektrik sistemleri ile de insanlarımızın hayatını daha kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız