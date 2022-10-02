CW Enerji, elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark geliştirdi

Tam Boyutta Gör

Güneş enerjisi teknolojileri üzerine üretim ve Ar-Ge çalışmaları yürüten CW Enerji, elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark projesi Solar Carport’u tanıttı. Solar Carport elektrikli araçları şarj ederken aynı zamanda yağışlardan ve güneşten koruyacak.

Çevreci olmasıyla öne çıkan elektrikli otomobiller çoğunlukla fosil kaynaklar kullanılarak şarj oluyor. Araçların çevreye olumsuz etkisinin azaltılması için yenilenebilir enerji ile şarj projeleri her geçen gün çeşitleniyor. Bu defa yerli enerji şirketi CW Enerji, elektrikli otomobillerin güneş enerjisiyle şarj edilmesi için proje geliştirdi.

Dünyanın ilk elektrikli uçağı, 3.6 tonluk bataryası ile havalandı 4 gün önce eklendi

Solar Carport, açık otoparklara kurulacak şekilde tasarlandı. Üzerindeki güneş enerjisi panellerinden elde ettiği enerjiyi doğrudan elektriğe dönüştürerek aracı şarj edebiliyor. Aracın şarja takılı olmadığı zamanlarda ise bataryalara doldurarak elektriğin daha sonradan kullanılabilmesini sağlıyor. Depolanan enerji, evin elektrik şebekesine yönlendirilerek eve enerji sağlaması için de kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Evlerin, iş yerlerinin, fabrikaların, restoranların ve benzin istasyonlarının otoparklarına kurulabilecek. Güneş enerjisi panelleri, otomobili yağışlardan ve güneşten koruyacak çatı görevi de görecek.

Şirketten yapılan açıklamada, Solar Carport’un kapasiteleri hakkında bilgi verilmedi ancak ihtiyaca göre farklı güç kapasitesi ve boyutlara sahip seçenekler sunduğu belirtildi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş enerjisinin önemi hakkında şunları söyedi:

“Avrupa'daki kriz ortada. Gelecek artık güneş enerjisi ve depolama sistemlerinde diyebiliriz. Güneşten enerjiyi alıp hidrojeni depolayıp enerji elde etme sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bütün dünya çalışıyor. Dünyanın ihtiyacı olan enerjinin katbekat üstü güneş enerjisinde mevcut. Evlerin üzerine nükleer ya da rüzgar santrali kuramayız belki ama her evin çatısına güneş enerjisi santrali kurabiliriz. Onu da hidrojene dönüştürüp gündüz alınan enerjiyi depolayıp kullanabiliriz. Bu hiçbir krizden etkilenmeyecek bir enerji. Çünkü üretilen ve tüketilen nokta hep aynı. Bu güneş enerjili elektrik sistemleri ile de insanlarımızın hayatını daha kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark Solar Carport