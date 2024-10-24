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Tam Boyutta Gör Tesla, Türkiye’ye özel önemli bir kampanya duyurdu. Tesla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim’de tüm Tesla Supercharger şarj istasyonlarının ücretsiz şarj hizmet vereceğini açıkladı.

29 Ekim 2024 tarihinde tüm elektrikli araç sahipleri, Tesla Supercharger istasyonlarında araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek. Tesla sahiplerinin yanı sıra diğer markaların elektrikli otomobil kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabilecek.

X’te (Twitter) @TeslaEurope hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!” ifadelerine yer verildi.

Tesla Supercharger Şarj İstasyonları Nerede?

İstanbul: Emaar Square AVM

Ankara: ANKAmall

Ankara: Tesla Service Ankara

Bolu: Bolu Highway Outlet

Edirne: Hilly Hotel

Çankırı: Ilgaz, Samsun İstanbul Yolu 4 Yol Mevkii 9/2

Manisa: Akhisar (İzmir-İstanbul otoyolu İstanbul yönü)

Manisa: Akhisar (İzmir-İstanbul otoyolu İzmir yönü)

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Tesla Supercharger şarj istasyonları 29 Ekim'de herkese ücretsiz!