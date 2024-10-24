Tesla Supercharger şarj istasyonları 29 Ekim'de herkese ücretsiz!

29 Ekim 2024 tarihinde tüm elektrikli araç sahipleri, Tesla Supercharger istasyonlarında araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek. Tesla sahiplerinin yanı sıra diğer markaların elektrikli otomobil kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabilecek.
X’te (Twitter) @TeslaEurope hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!” ifadelerine yer verildi.
Tesla Supercharger Şarj İstasyonları Nerede?
- İstanbul: Emaar Square AVM
- Ankara: ANKAmall
- Ankara: Tesla Service Ankara
- Bolu: Bolu Highway Outlet
- Edirne: Hilly Hotel
- Çankırı: Ilgaz, Samsun İstanbul Yolu 4 Yol Mevkii 9/2
- Manisa: Akhisar (İzmir-İstanbul otoyolu İstanbul yönü)
- Manisa: Akhisar (İzmir-İstanbul otoyolu İzmir yönü)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu