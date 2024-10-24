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    Anlık Bildirim

    Tesla Supercharger şarj istasyonları 29 Ekim'de herkese ücretsiz!

    Tesla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel olarak tüm Tesla Superchargar şarj istayonlarının tüm elektrikli otomobil sahiplerine ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
    Tesla Supercharger şarj istasyonları 29 Ekim'de herkese ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye’ye özel önemli bir kampanya duyurdu. Tesla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim’de tüm Tesla Supercharger şarj istasyonlarının ücretsiz şarj hizmet vereceğini açıkladı.

    29 Ekim 2024 tarihinde tüm elektrikli araç sahipleri, Tesla Supercharger istasyonlarında araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek. Tesla sahiplerinin yanı sıra diğer markaların elektrikli otomobil kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabilecek.

    X’te (Twitter) @TeslaEurope hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!” ifadelerine yer verildi.

    Tesla Supercharger Şarj İstasyonları Nerede?

    • İstanbul: Emaar Square AVM
    • Ankara: ANKAmall
    • Ankara: Tesla Service Ankara
    • Bolu: Bolu Highway Outlet
    • Edirne: Hilly Hotel
    • Çankırı: Ilgaz, Samsun İstanbul Yolu 4 Yol Mevkii 9/2
    • Manisa: Akhisar (İzmir-İstanbul otoyolu İstanbul yönü)
    • Manisa: Akhisar (İzmir-İstanbul otoyolu İzmir yönü)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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