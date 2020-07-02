Tesla, Toyota'yı geçerek "en değerli otomobil markası" oldu

Elektrikli araç pazarının en önemli üreticilerinden biri olan Tesla’nın piyasa değeri dün itibariyle listenin tepesindeki Toyota’yı geçti. Böylelikle Tesla, dünyanın en değerli otomobil markası oldu.
Çarşamba sabahı yüzde 5 oranında değer kazanarak 1,133 dolar gibi rekor bir fiyattan işlem görmeye başlayan Tesla hisseleri, ABD merkezli elektrikli araç üreticisinin piyasa değerini 209.47 milyar dolara yükseltti. Bu da listenin daha önceki lideri olan Toyota’ya yaklaşık 6 milyar dolar fark attığı anlamına geliyor.İlginizi Çekebilir Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300
Tesla’nın piyasa değerini ABD’li dev otomotiv üreticileri General Motors ve Ford ile karşılaştırdığımızda ise şu anda bu iki şirketi tek başına üçe katladığını görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi"
Geçtiğimiz yıllarda zor dönemler atlatan Tesla, 2019 yılının son çeyreğinden bu yana oldukça karlı bir üç çeyrek geçirdi. Şirket, koronavirüs salgınının patlak verdiği 2020 yılı ilk çeyreğinde bile eksiksiz teslimatlar yaparak yatırımcıları şaşırtmayı başardı. Şirketin hisseleri 2020 yılının başından bu yana yüzde 163’ün üzerinde artarak dikkatleri üzerine çekti.
Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Toyota, 2019 finansal yılı sonuçlarına göre toplamda 10.46 milyon araç sattı. Şirket, söz konusu dönemde yaklaşık 281.20 milyar dolar net gelir elde etti.
Tesla ise buna karşılık aynı dönemi 367.200 araç satışı ve 24.6 milyar dolar net gelirle kapattı. Elon Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada 2020 yılında en az 500 bin adet teslimat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Koronavirüs salgınına rağmen şirketin bu hedefinde herhangi bir esneme olmadı.
https://www.reuters.com/article/us-tesla-shares/tesla-becomes-most-valuable-automaker-in-latest-stock-rally-idUSKBN2426E8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bir yere gelir milletin eline verirler.
Yakın zamanda ülkemizde Aselsan da aynı durum oldu. Piyasa değeri Koç holdingi geçti. Herkesi uyardım ama milleti öyle bir gazlıyorlar ki aselsanın 15 katı cirosu ve karlılığı olan koçu geçebilmesini, herkes normal gördü. Peki ne oldu hisse 47 tl'den 16 tl'ye kadar geri düştü. Hala 47'den alan garibanlar bekliyor 3 sene oldu sanırım.
Neticeyi kelam teslada da aynı tokadı yapacaklar merak etmeyin. Dünyanın en büyük borsa tokat merkezi wall street'dir.
Ama medya gücüyle öyle gazlarlar ki milleti asla inanmazlar ta ki tokadı yiyene kadar:))
Tabi bunu bir de batarya üretimi olarak taclandirabilirsek önümüz elektrikli otomobil acısından çok açık olacak. Cunki batarya da eğer yerli üretilir ise bu iş sadece Togg olarak kalmaz en az 2 3 marka daha çıkarabiliriz diye düşünüyorum .
Bu konuda önümüz açık.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2779 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
tesla toyota, en değerli otomobil markası ve