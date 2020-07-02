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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, Toyota'yı geçerek "en değerli otomobil markası" oldu

    Dün itibariyle yüzde 5 oranında değer kazanarak 1,133 dolara yükselen Tesla hisseleri, ABD'li üreticinin piyasa değerinin yaklaşık 210 milyar dolara yükselmesine neden oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla, Toyota'yı geçerek
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    Elektrikli araç pazarının en önemli üreticilerinden biri olan Tesla’nın piyasa değeri dün itibariyle listenin tepesindeki Toyota’yı geçti. Böylelikle Tesla, dünyanın en değerli otomobil markası oldu.

    Çarşamba sabahı yüzde 5 oranında değer kazanarak 1,133 dolar gibi rekor bir fiyattan işlem görmeye başlayan Tesla hisseleri, ABD merkezli elektrikli araç üreticisinin piyasa değerini 209.47 milyar dolara yükseltti. Bu da listenin daha önceki lideri olan Toyota’ya yaklaşık 6 milyar dolar fark attığı anlamına geliyor.

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    Tesla’nın piyasa değerini ABD’li dev otomotiv üreticileri General Motors ve Ford ile karşılaştırdığımızda ise şu anda bu iki şirketi tek başına üçe katladığını görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi"

    Geçtiğimiz yıllarda zor dönemler atlatan Tesla, 2019 yılının son çeyreğinden bu yana oldukça karlı bir üç çeyrek geçirdi. Şirket, koronavirüs salgınının patlak verdiği 2020 yılı ilk çeyreğinde bile eksiksiz teslimatlar yaparak yatırımcıları şaşırtmayı başardı. Şirketin hisseleri 2020 yılının başından bu yana yüzde 163’ün üzerinde artarak dikkatleri üzerine çekti.

    Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Toyota, 2019 finansal yılı sonuçlarına göre toplamda 10.46 milyon araç sattı. Şirket, söz konusu dönemde yaklaşık 281.20 milyar dolar net gelir elde etti.

    Tesla ise buna karşılık aynı dönemi 367.200 araç satışı ve 24.6 milyar dolar net gelirle kapattı. Elon Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada 2020 yılında en az 500 bin adet teslimat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Koronavirüs salgınına rağmen şirketin bu hedefinde herhangi bir esneme olmadı.



    https://www.reuters.com/article/us-tesla-shares/tesla-becomes-most-valuable-automaker-in-latest-stock-rally-idUSKBN2426E8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. en beğenilen
    işte biz de internetin falan kapatılmasını konuşuyoz burda!
    Yanıtla +21
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    Elektrikliarabasever 1 hf. Ibrahim Akca
    Ya kaç senedir ağlıyorsunuz bir şey olduğu yok düşükken hisse almazsınız sonrada ağlarsınız.
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    Ibrahim Akca 1 hf. Elektrikliarabasever
    Üç beş kuruşla işim olmaz kardeş. Kaç para kazandın? Borsada para kazanmak için milyonlar ile oynamak lazım. Teselli etmeye devam et kendini. Balon yakında patladığı zaman üç kurusundan da olacaksın.
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    orktas (Orkun Taşkın) 1 hf.
    Teknoloji satmak deyiminin karşılığı. Tesla bir otomobil firmasından çok bir yazılım geliştirme firması aslında, sattığı araç sayısına bakıp değerlendirmek çokta doğru olmaz.
    Teknoloji satmak deyiminin karşılığı. Tesla bir otomobil firmasından çok bir yazılım geliştirme firması aslında, sattığı araç sayısına bakıp değerlendirmek çokt...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dr.Danger 6 gün
    Ne fosil yakıt meraklısı,toyota düşkünü varmış yorumlarda arkadaş kafalara bak.
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    serafon 6 gün
    Yeniliği doğru zamanda yapmanın faydaları
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    Nevfel (T. I. ) 6 gün
    Toyatanın elde ettiği gelirin 10 da 1'ini yapabilmiş olan tesla piyasa değeriyle Toyota'yı geçebiliyor çünki borsada böyle balon firmalar her zaman olmuştur.



    Bir yere gelir milletin eline verirler.



    Yakın zamanda ülkemizde Aselsan da aynı durum oldu. Piyasa değeri Koç holdingi geçti. Herkesi uyardım ama milleti öyle bir gazlıyorlar ki aselsanın 15 katı cirosu ve karlılığı olan koçu geçebilmesini, herkes normal gördü. Peki ne oldu hisse 47 tl'den 16 tl'ye kadar geri düştü. Hala 47'den alan garibanlar bekliyor 3 sene oldu sanırım.



    Neticeyi kelam teslada da aynı tokadı yapacaklar merak etmeyin. Dünyanın en büyük borsa tokat merkezi wall street'dir.



    Ama medya gücüyle öyle gazlarlar ki milleti asla inanmazlar ta ki tokadı yiyene kadar:))
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    aksinaletinsan (mert Yucel) 6 gün
    Borsa değerine göre bakılmış. Yanlış olmuş bence. Bi anda dibi görmesi, açığa satışa bakar :)
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    Makarnacı321 6 gün
    Dunya fosil yakitli otomobillerden elektrikli otolara gecos yaptigi bu donemde Biz çok doğru zamanda çok doğru bir yatırım olarak elektrikli otomobil işine girdik. Inş bunun meyvelerini önümüzdeki 5 yılda çok güzel şekilde almaya başlayacağız.



    Tabi bunu bir de batarya üretimi olarak taclandirabilirsek önümüz elektrikli otomobil acısından çok açık olacak. Cunki batarya da eğer yerli üretilir ise bu iş sadece Togg olarak kalmaz en az 2 3 marka daha çıkarabiliriz diye düşünüyorum .



    Bu konuda önümüz açık.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün Makarnacı321
    Bizim önümüz açık olacak da aslında, bir de, hem de içimizde, gitmeye çalışan arabanın altına takoz koymaya çalışanlar olmasa.
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    yoksulseytan22 6 gün
    Toyota nın rakipleri varken, Tesla'nın rakibi yok. Erken kalkan yol alır. Tıpkı iphone un rakibinin olmaması gibi. Samsung diğer android markalarla rekabet ederken Apple ın böyle bir derdi yok. Samsung, Apple dan fazla telefon satıyor ama Apple daha çok kazanıyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün
    Ben de bu saçmalığı anlamıyorum. Toyota'nın her sene sattığı araç sayısı Tesla'nın ömrü billah sattığı araçtan daha fazla ama Tesla daha değerli. Neye göre değerli şimdi? Sadece bu konu için söylemiyorum böyle saçmalıklar çok oluyor konu finans piyasası olunca.
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Şaka maka 2020 yılında 500 bin otomobil satarlarsa ve daha açılmadıkları bir sürü pazar çıkarmadıkları bir sürü model olduğu düşünülürse çok çok iyi durumdalar.
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    serhatkabak 1 hf. yeni yorumcu
    toyotayı nasıl geçmiş ya
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    haberelectro 6 gün serhatkabak
    ya günlük rakamlar üstünden değerler bunlar. Toyota varlıklarını satsa bin tane tesla parası çıkar
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    bulentcandan (Bülent CANDAN) 1 hf.
    Şimdi hisse fiyatlarına baktığımda iyi ki zamanında Tesla hissesi almışım diyorum...
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    HABERİN ETİKETLERİ
    tesla toyota, en değerli otomobil markası ve
    4 etiket daha piyasa değeri tesla hisseleri elektrikli araçlar Bilim ve Teknoloji
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