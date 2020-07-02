Tesla, Toyota'yı geçerek "en değerli otomobil markası" oldu

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Elektrikli araç pazarının en önemli üreticilerinden biri olan Tesla’nın piyasa değeri dün itibariyle listenin tepesindeki Toyota’yı geçti. Böylelikle Tesla, dünyanın en değerli otomobil markası oldu.

Çarşamba sabahı yüzde 5 oranında değer kazanarak 1,133 dolar gibi rekor bir fiyattan işlem görmeye başlayan Tesla hisseleri, ABD merkezli elektrikli araç üreticisinin piyasa değerini 209.47 milyar dolara yükseltti. Bu da listenin daha önceki lideri olan Toyota’ya yaklaşık 6 milyar dolar fark attığı anlamına geliyor.

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Tesla’nın piyasa değerini ABD’li dev otomotiv üreticileri General Motors ve Ford ile karşılaştırdığımızda ise şu anda bu iki şirketi tek başına üçe katladığını görüyoruz.

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Geçtiğimiz yıllarda zor dönemler atlatan Tesla, 2019 yılının son çeyreğinden bu yana oldukça karlı bir üç çeyrek geçirdi. Şirket, koronavirüs salgınının patlak verdiği 2020 yılı ilk çeyreğinde bile eksiksiz teslimatlar yaparak yatırımcıları şaşırtmayı başardı. Şirketin hisseleri 2020 yılının başından bu yana yüzde 163’ün üzerinde artarak dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Toyota, 2019 finansal yılı sonuçlarına göre toplamda 10.46 milyon araç sattı. Şirket, söz konusu dönemde yaklaşık 281.20 milyar dolar net gelir elde etti.

Tesla ise buna karşılık aynı dönemi 367.200 araç satışı ve 24.6 milyar dolar net gelirle kapattı. Elon Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada 2020 yılında en az 500 bin adet teslimat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Koronavirüs salgınına rağmen şirketin bu hedefinde herhangi bir esneme olmadı.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-shares/tesla-becomes-most-valuable-automaker-in-latest-stock-rally-idUSKBN2426E8

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