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    Anlık Bildirim

    Tesla, büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlanıyor olabilir

    Tesla, yılın ilk çeyreğinde istenen satış performansını yakalayamamıştı ve mevcut söylentilere göre elektrikli otomobil devi, büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlanıyor.
    Tesla, büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlanıyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Tesla, bu ayın başlarında 2024 yılının ilk çeyreğine ait üretim ve satış raporunu yayınlamıştı. Açıklananlara göre Tesla, satışlarda ilgili çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 8,5, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 düşüş yaşamıştı. Felaket olarak nitelendirilen bu çeyreğin ardından ise Tesla’nın büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor.

    Tesla’da işten çıkarmalar başlayabilir

    Electrek’in haberine göre Tesla, bu hafta içerisinde önemli bir işten çıkarma turu gerçekleştirebilir. Aktarılanlara göre otomobil devi, işgücünün yüzde 20’sine varan işten çıkarmalar gerçekleştirebilir. Tesla’nın 2023’ün sonunda 140.000 personeli bulunuyordu. Dolayısıyla bu iddialara göre 28 bin kişinin potansiyel olarak işten çıkarılması olası görünüyor.

    Tesla, son birkaç yıldır sürekli olarak envanterine araçlar ekliyor. Firma her ne kadar satışlarını artırmayı sürdürse de mevcut pazarda talebin azaldığı ortada. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen felaket sonuç da aslında bunun bir göstergesi. Öte yandan Tesla'nın net bir şekilde düşük görünen talebe uyum sağlamak için üretimi azaltması bekleniyordu.

    Bu bağlamda Tesla, mart ayında en verimli fabrikası olan Gigafactory Shanghai'da üretimi azaltmaya başladı. Şimdi ise Tesla'nın Gigafactory Texas'taki Cybertruck üretim vardiyalarını kısalttığı bildiriliyor. Benzer şekilde geçtiğimiz haftalarda GIgafactory Mexico projesi gibi Tesla’nın bazı projelerinde süreçler yavaşlatıldı. CEO Elon Musk’ın son zamanlarda küresel ekonomiyle ilgili endişeleri olduğu da biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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