Tam Boyutta Gör Tesla, bu ayın başlarında 2024 yılının ilk çeyreğine ait üretim ve satış raporunu yayınlamıştı. Açıklananlara göre Tesla, satışlarda ilgili çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 8,5, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 düşüş yaşamıştı. Felaket olarak nitelendirilen bu çeyreğin ardından ise Tesla’nın büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Tesla’da işten çıkarmalar başlayabilir

Electrek’in haberine göre Tesla, bu hafta içerisinde önemli bir işten çıkarma turu gerçekleştirebilir. Aktarılanlara göre otomobil devi, işgücünün yüzde 20’sine varan işten çıkarmalar gerçekleştirebilir. Tesla’nın 2023’ün sonunda 140.000 personeli bulunuyordu. Dolayısıyla bu iddialara göre 28 bin kişinin potansiyel olarak işten çıkarılması olası görünüyor.

Tesla, son birkaç yıldır sürekli olarak envanterine araçlar ekliyor. Firma her ne kadar satışlarını artırmayı sürdürse de mevcut pazarda talebin azaldığı ortada. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen felaket sonuç da aslında bunun bir göstergesi. Öte yandan Tesla'nın net bir şekilde düşük görünen talebe uyum sağlamak için üretimi azaltması bekleniyordu.

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Bu bağlamda Tesla, mart ayında en verimli fabrikası olan Gigafactory Shanghai'da üretimi azaltmaya başladı. Şimdi ise Tesla'nın Gigafactory Texas'taki Cybertruck üretim vardiyalarını kısalttığı bildiriliyor. Benzer şekilde geçtiğimiz haftalarda GIgafactory Mexico projesi gibi Tesla’nın bazı projelerinde süreçler yavaşlatıldı. CEO Elon Musk’ın son zamanlarda küresel ekonomiyle ilgili endişeleri olduğu da biliniyor.

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Tesla, büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlanıyor olabilir