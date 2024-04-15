Tesla, büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlanıyor olabilir

Tesla’da işten çıkarmalar başlayabilir
Electrek’in haberine göre Tesla, bu hafta içerisinde önemli bir işten çıkarma turu gerçekleştirebilir. Aktarılanlara göre otomobil devi, işgücünün yüzde 20’sine varan işten çıkarmalar gerçekleştirebilir. Tesla’nın 2023’ün sonunda 140.000 personeli bulunuyordu. Dolayısıyla bu iddialara göre 28 bin kişinin potansiyel olarak işten çıkarılması olası görünüyor.
Tesla, son birkaç yıldır sürekli olarak envanterine araçlar ekliyor. Firma her ne kadar satışlarını artırmayı sürdürse de mevcut pazarda talebin azaldığı ortada. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen felaket sonuç da aslında bunun bir göstergesi. Öte yandan Tesla'nın net bir şekilde düşük görünen talebe uyum sağlamak için üretimi azaltması bekleniyordu.
Bu bağlamda Tesla, mart ayında en verimli fabrikası olan Gigafactory Shanghai'da üretimi azaltmaya başladı. Şimdi ise Tesla'nın Gigafactory Texas'taki Cybertruck üretim vardiyalarını kısalttığı bildiriliyor. Benzer şekilde geçtiğimiz haftalarda GIgafactory Mexico projesi gibi Tesla’nın bazı projelerinde süreçler yavaşlatıldı. CEO Elon Musk’ın son zamanlarda küresel ekonomiyle ilgili endişeleri olduğu da biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)