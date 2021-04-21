Tesla’ya şok protesto: Şangay fuarı karıştı

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Tesla’nın otomatik pilot özelliği ilk günden bu yana pek çok kazaya karıştı. Bunlar ilgili yetkililer tarafından soruşturma altında olsa da müşteriler memnun değil. Özellikle otomatik pilotun freni zamanında devreye almadığı konusunda şikayetler var. Bu şikayetler protestolara dönüştü.

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Şangay otomobil fuarından yansıyan amatör görüntüler bir Tesla aracının üzerine çıkarak protesto gösterisi yapan bir kadını gösteriyor. Kadın bir süre önce Tesla aracı ile kaza yaptığını ve frenlerin devreye girmediğini iddia ediyor.

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Araç üzerinde kadının protestolarını sürdürdüğü esnada güvenlik görevlerinin de görüntü almaya çalışan ziyaretçileri uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Bu kadın kim veya yaşanan kazanın içeriği ne idi bilinmiyor.

Tesla tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Elon Musk otopilot özelliği ile kaza ihtimalinin sürücülü kazalara oranla 10 kat daha az olduğunu dile getirmişti. Bazı kaynaklar protestonun rakip firmaların bir tiyatrosu olabileceğini düşünüyor.

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