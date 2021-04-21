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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla’ya şok protesto: Şangay fuarı karıştı

    Şangay otomobil fuarında Tesla standında ortaya çıkan bir kadın; frenler çalışmadığı için kaza yaptığını iddia ederek firmayı protesto etti. Görüntüler basına da yansıdı.
    21 Nisan 2021, 12:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tesla’ya şok protesto: Şangay fuarı karıştı
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    Tesla’nın otomatik pilot özelliği ilk günden bu yana pek çok kazaya karıştı. Bunlar ilgili yetkililer tarafından soruşturma altında olsa da müşteriler memnun değil. Özellikle otomatik pilotun freni zamanında devreye almadığı konusunda şikayetler var. Bu şikayetler protestolara dönüştü.

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    Tesla’ya şok protesto

    Şangay otomobil fuarından yansıyan amatör görüntüler bir Tesla aracının üzerine çıkarak protesto gösterisi yapan bir kadını gösteriyor. Kadın bir süre önce Tesla aracı ile kaza yaptığını ve frenlerin devreye girmediğini iddia ediyor.

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    Araç üzerinde kadının protestolarını sürdürdüğü esnada güvenlik görevlerinin de görüntü almaya çalışan ziyaretçileri uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Bu kadın kim veya yaşanan kazanın içeriği ne idi bilinmiyor.

    Tesla tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Elon Musk otopilot özelliği ile kaza ihtimalinin sürücülü kazalara oranla 10 kat daha az olduğunu dile getirmişti. Bazı kaynaklar protestonun rakip firmaların bir tiyatrosu olabileceğini düşünüyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kadir623 22 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Teknik problemlerden ötürü her gün bir çok araç kaza yapıyor. Her kaza mağduruda fuarlada protesto mu yapsıın. Bilemedim tuhaf geldi
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    ArgaKhan (Tunahan Yeniyayla) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çamur at izi kalsın olayı gibi. Hazır çin de kendi elektrikli araçlarını tanıtmaya başlamış, Teslaya rakip olacaklarını söylemişken bu olayların yaşanması tuhaf geliyor.
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    E evilknight2000 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten hemen suç rakip firmalara yönelir
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    haklısın elon, ağaçta rakip firmanın ağacıydı zaten
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