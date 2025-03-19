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    Xiaomi gelirleri 50 milyar dolara ulaştı: 2024 rekorla kapandı

    Xiaomi, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Sonuçlar 50 milyar doları aşarken, tüm beklentileri geride bıraktı. İşte detaylar...
    Xiaomi gelirleri 50 milyar dolara ulaştı: 2024 rekorla kapandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2024 yılının dördüncü çeyrek ve yıl genelindeki finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, toplamda 365.9 milyar yuan (50.5 milyar dolar) gelir elde ederek yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz yıla kıyasla %35'lik bir artış yaşanırken, bu büyüme akıllı telefonlar, elektrikli araçlar, IoT ve internet servisleri gibi tüm ana segmentlerde güçlü performansla desteklendi.

    Son çeyrekte rekor kırdı

    Bölümlere ayıracak olurrsak Xiaomi'nin akıllı telefon bölümü 191.8 milyar yuan (26.5 milyar dolar) gelir elde ederken, Xiaomi 2024 yılı boyunca toplamda 169 milyon telefon sattı. Şirket, 56 ülkede ilk üç üretici arasında yer almayı sürdürdü ve 13 ülkede ise ilk beş içinde kendine yer buldu. Ayrıca Xiaomi, 4000-5000 yuan (550-700 dolar) fiyat aralığında %24.3, 5000-6000 yuan (700-850 dolar) fiyat aralığında ise %9.7 pazar payına ulaştı.

    Xiaomi gelirleri 50 milyar dolara ulaştı: 2024 rekorla kapandı Tam Boyutta Gör
    Son olarak Xiaomi ekosistemi küresel ölçekte 700 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Bu kullanıcıların 170 milyonu ise Çin'de bulunuyor. Otomotiv sektörüne gelirsek, 2024 yılı boyunca 136.854 elektrikli araç teslimatı gerçekleştirildi ve şirketin toplam satışları kısa süre önce 200.000 adedi aştı. Xiaomi, bu başarıyı göz önünde bulundurarak 2025 yılı için teslimat hedefini 350.000 araca yükseltti.

    Bu arada, şirketin Ar-Ge yatırımları da büyüme stratejisinde önemli bir konuma sahip. Xiaomi, 2024’te 24.1 milyar yuan (3.3 milyar dolar) Ar-Ge harcaması yaptı. Bu yatırımlar, özellikle yazılım ve donanım entegrasyonu ile premium segmentte rekabet gücünü artırmaya yönelik. 2025’te ise Ar-Ge bütçesi %25 artırılarak 30 milyar yuan (4.15 milyar dolar) seviyesine çıkarılacak. Şirketin bu alanda çalışan uzman sayısı ise 21.190’a ulaştı.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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