Xiaomi gelirleri 50 milyar dolara ulaştı: 2024 rekorla kapandı

Son çeyrekte rekor kırdı
Bölümlere ayıracak olurrsak Xiaomi'nin akıllı telefon bölümü 191.8 milyar yuan (26.5 milyar dolar) gelir elde ederken, Xiaomi 2024 yılı boyunca toplamda 169 milyon telefon sattı. Şirket, 56 ülkede ilk üç üretici arasında yer almayı sürdürdü ve 13 ülkede ise ilk beş içinde kendine yer buldu. Ayrıca Xiaomi, 4000-5000 yuan (550-700 dolar) fiyat aralığında %24.3, 5000-6000 yuan (700-850 dolar) fiyat aralığında ise %9.7 pazar payına ulaştı.
Bu arada, şirketin Ar-Ge yatırımları da büyüme stratejisinde önemli bir konuma sahip. Xiaomi, 2024’te 24.1 milyar yuan (3.3 milyar dolar) Ar-Ge harcaması yaptı. Bu yatırımlar, özellikle yazılım ve donanım entegrasyonu ile premium segmentte rekabet gücünü artırmaya yönelik. 2025’te ise Ar-Ge bütçesi %25 artırılarak 30 milyar yuan (4.15 milyar dolar) seviyesine çıkarılacak. Şirketin bu alanda çalışan uzman sayısı ise 21.190’a ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!