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    Elon Musk'ın en değerli şirketi artık Tesla değil

    Elon Musk’ın en değerli varlığı artık Tesla değil. SpaceX, uzun bir aranın ardından otomotiv devini geride bıraktı. Peki, bu değişimin ardında ne var? İşte detaylar...
    Elon Musk'ın en değerli şirketi artık Tesla değil Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın en değerli varlığı artık Tesla değil. Musk'ın roket şirketindeki %42’lik hissesi beş yılın ardından ilk kez Tesla'yı geride bıraktı. Şirketin geliri %1 artarak 97.7 milyar dolara ulaşırken, net kârı 8.4 milyar dolara geriledi. Buna karşılık, SpaceX’in geliri %51 artışla 13.1 milyar dolara çıktı. Starlink’in geliri ise ikiye katlanarak 8.2 milyar dolara ulaştı.

    Bu arada Musk’ın Tesla’dan uzaklaşması sadece finansal nedenlere dayanmıyor. Trump yönetiminde DOGE başkanı olarak görev alması, Musk’ın Tesla’daki sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturmuştu. Musk ise Tesla’nın uzun vadede iyi olacağını savunuyor, ancak son dönemdeki açıklamaları üzerindeki baskının arttığını doğrular nitelikte.

    Tesla'da kan kaybı sürüyor

    Öte yandan Tesla’nın yaşadığı zorluklar bununla da sınırlı değil. Almanya, Çin ve Avustralya gibi pazarlarda Tesla satışlarının önemli ölçüde gerilemiş durumda. JPMorgan analistleri, Tesla’nın 2025’in ilk çeyreğindeki küresel teslimatlarının 2022’den bu yana en düşük seviyeye ineceğini tahmin ediyor. ABD'de ise Tesla bayilerinde protestolar sürüyor. 

    Tabii ki tüm bu yaşananlara rağmen, Musk hâlâ dünyanın en zengin insanı. SpaceX ve Tesla, servetinin %80’inden fazlasını oluştururken, xAI, X Corp, Boring Company ve Neuralink gibi şirketler de yaklaşık 45 milyar dolarlık ek değer sağlıyor. Bunlar arasından SpaceX ise, 147 milyar dolarlık hisse değeriyle Musk’ın en güçlü varlığı konumunda.

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