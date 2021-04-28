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    Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı

    2004 yılında yayınlanan Testere filminin devamı niteliğindeki Spiral: From the Book of Saw ya da Türkçesi ile Spiral: Testere Devam Ediyor'dan yeni bir sahne paylaşıldı.
    28 Nisan 2021, 22:00 (6 sa.)
    973
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı
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    Korku gerilim filmi dendiği zaman uzun bir süredir akla gelen ilk filmlerden biri olan Testere ya da Saw serisinin yeni filminden bir sahne paylaşıldı.

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    Paylaşılan sahneye baktığımızda başrollerden biri olan başarılı oyuncu Samuel L. Jackson'ı görüyoruz. Kendisi bu 30 saniyelik sahnede yine alıştığımız gibi. Serinin ciddi bir tonda olduğunu biliyoruz, bu yüzden "Samuel L. Jackson'ı filme nasıl ekleyecekler?" sorusunun yanıtını açık konuşmak gerekirse şahsi olarak merak ettiğimi söyleyebilirim.

    Spiral: From the Book of Saw'un vizyon tarihi 14 Mayıs 2021. Filmin yönetmenliğini Darren Lynn Bousman, senaristliğini ise Josh Stolberg ve Pete Goldfinger üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Rock, Morgan David Jones, Samuel L. Jackson, Ali Johnson, Dan Petronijevic, Edie Inksetter, Christopher Tai ve Max Minghella bulunuyor.

    2017 yılında yayınlanan Saw: Legacy filminin ardından yayınlanan ilk Saw filmi olacak olan Spiral: From the Book of Saw ya da Türkçesi ile Spiral: Testere Devam Ediyor, izlemeye alıştığımız klasik testere filmlerinin havasında olacağı açıklandı. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da onuncu film duyuruldu.

    Bahsi geçen sahneyi aşağıda bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ghostmen323 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    7.filmden sonrası bozdu zaten 5 ve 6 çok sıkıcı idi tenpenny reis için bir bakarım.
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    Charaznable (Char Aznable) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu adamın motherf--ker demesine bayılıyorum
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    volcy123 (Your soul is mine...) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stares mothafu*kerly
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