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    Tether, ETH 2.0’ı destekleyecek

    Tether, Ethereum ağında yeni devrin başlangıcı olarak gösterilen ETH 2.0 güncellemesini destekleyeceği açıkladı.                                                  
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    Tether, ETH 2.0’ı destekleyecek
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    Ethereum’un konsensüs yapısını değiştirme çalışmaları sürerken, Ethereum tabanlı projelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda L2 projeleri gelişimini sürdürürken, Ethereum geliştirici ekibinden de yeni haberler geliyor. Bitfinex ve Tether’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile ETH 2.0‘ı desteklemeyi planladıklarını açıkladı.

    Ethereum’u bir hisse kanıtı (PoS) konsensüs mekanizmasına dönüştürecek olan birleşmenin, ağın elektrik tüketimini yüzde 99’un üzerinde azaltması bekleniyor.

    Paolo Ardoino, Ethereum Merge’nin bir kez daha ertelenebileceğine dair iddialar olmasına rağmen ETH 2.0’ı destekleyeceğini açıkladı. Ethereum geliştiricileri, Merge’nin 19 Eylül haftasında gerçekleşmesini bekliyor fakat ertelenebileceğine dair söylentiler de yer alıyor. 

    Son olarak belirtmek gerekirse Tüm kripto piyasasının beklediği Ethereum Merge geçtiğimiz Mart ayında Google aramaların tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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