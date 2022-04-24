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    Teyp depolama sevkiyatları yüzde 40 arttı

    Daha uzun süre ve verimli veri depolamaya imkân tanıyan teyp depolama teknolojisi değerlenmeye başladı. Geçen yıla göre satışlarda önemli yükselişler yaşanıyor. 
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    Teyp depolama
    Tam Boyutta Gör

    Bugün depolama teknolojileri olarak SSD, HDD, eMMC daha çok gündeme geliyor ve çok geniş bir kullanım alanına sahip. Ne var ki manyetik şeritler üzerine yazan teyp depolama ürünleri de rekabetten çekilmiş değil. 

    Teyp depolama ürünleri revaçta

    Daha uzun ömürlü ve düşük maliyetli olması nedeniyle kurumsal tarafta ilgi gören teyp depolama teknolojisi 2021 yılında önemli bir büyüme gerçekleştirdi. Teyp depolama ürünleri 2021 yılında 148 Exabyte boyutunda müşterilere sevk edildi ve yüzde 40 artış gösterdi. 

    Kartuş başına 54TB kapasiteye kadar çıktığı için birim sevkiyatlarında bir düşüş yaşandı. IBM Pazar lideri iken HPE, Dell, Fujitsu, Quantum gibi önemli oyuncular da rekabet halinde. Özellikle fidye saldırılarına karşı birden fazla teybe çevrim dışı olarak kaydedilen verilerin kurtarılma oranı daha yüksek. 

    2021 yılında dünya nüfusunun 79 milyar TB veri tükettiği ifade edilirken özellikle yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti ve makine öğrenme sistemlerinin yükselişi sayesinde teyp depolama sektörünün bu yıl daha da büyüyeceği tahmin ediliyor. 
     

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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