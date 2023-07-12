Thales'in Türkiye'deki tren ve metro projeleri neler? (Röportaj)

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki demir yolu yatırımlarıyla dikkat çeken Fransız şirket Thales, çeşitli iş birlikleriyle ülkemizdeki projelerine yenilerini eklemeyi devam ediyor. Demir yolu sistemlerinin yanı sıra dijital güvenlik, dijital kimlik, savunma sanayi ve uzay sistemleri alanlarında da yeni projeler geliştiriliyor.

Türkiye’deki pek çok demir yolunda imzası bulunan Thales hakkında daha fazla bilgi almak için Thales Türkiye Genel Müdürü Barış Balcılar’a çeşitli sorular yönelttik. Sorularımız ve Thales Türkiye Genel Müdürü Barış Balcı’nın yanıtları şöyle:

Türkiye’de demir yollarına yeterince yatırım yapıldığını düşünüyor musunuz? Eski hatları iyileştirmek için nasıl projeler geliştirilebilir?

Türkiye, Avrupa Bölgesinde hızlı tren hatları bakımından öncü ülkelerin içinde yer alıyor. Türkiye bu konuda oldukça yatırım yapıyor. Ek olarak Ulaştırma Bakanlığının şu an yapmakta olduğu 4 proje daha var. Özellikle İstanbul Metrosu son yıllarda fazla metro açılımları yaparak büyük atılım yapmıştır. Eski rayların yenilenmesi konusunda örnek olarak Ankara raylarının yenilenmesi, sinyal olmayan eski hatların da yenilenmesi için çalışmalar yapılıyor.

Türkiye’de demir yolları dışında yer aldığınız kentsel alan projeleri ve bu projelere olan katkılarınızdan bahsedebilir misiniz?

Kentsel anlamda İstanbul Metrosunda sinyalizasyon projesi yapıyoruz. Kadıköy-Kartal Metrosu buna örnektir. Şu an o proje Sabiha Gökçen projesine kadar uzanıyor. Bu projenin bugüne kadar olmaması sıkıntıydı. Şu an Sabiha Gökçen’den Pendik Merkeze inen bir proje üstünde çalışıyoruz. İstanbul’un en büyük ikinci havalimanına raylı sistemi getirdiğimiz için mutluluk ve onur duyuyoruz.

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Türkiye, Thales için bölgedeki önemli bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de bulunan ofislerinizde ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Türkiye’de bizim iki firmamız var. Bir tanesi THALES İspanya Şube, bir diğeri CTS Ulaşım Limited şirketi. İki şirket ile hizmet veriyoruz. Yaklaşık 150 kişilik bir kadroyuz. Bu kişilerin çoğu Ankara – İstanbul hızlı treni için sinyalizasyon alanında hizmet vermektedirler. Devlet Demir Yolunun hızlı tren bakımını biz kendimiz yapmaktayız. Bununla birlikte proje, projelerinin tamamlanması, mühendislik ekibi ve projelerin teste alınmasında mühendislik ekibimiz ve iş gücümüz ile hizmet vermekteyiz.

Türkiye dışında Avrasya bölgesinde hangi ülkelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Bu bölgede yakın gelecekte yer alacağınız projeler var mı?

Türki Cumhuriyetlerde birçok proje var. Özellikle Azerbaycan, Kazakistan aktif. THALES olarak buralara da teklif verdik. Bunun da halen takibi yapılıyor. THALES’in Türkiye’deki varlığını o bölgelerde başarı unsuru olabileceğini kendi içimizde ön görüyoruz. Çünkü o bölgelerin Türklere ve Türkiye’ye karşı daha yakın hissiyatı var. Azerbaycan Demir yollarının görevlilerini misafir ettik. Onlara projelerimizi gösterdik. O yüzden bu ülkeler THALES ve Türkiye için önemlidir. Örnek alınan projelerimiz de bulunmaktadır.

Demir yolu teknolojileri dışında başka hangi sektörlerde girişimleriniz bulunuyor?

THALES’ in altı grubundan biri ulaşım sistemi, ulaşım sistemleri sadece demir yollarına hizmet eder. Dört grupta hizmet ediyoruz. Bunlar sinyalizasyon, haberleşme, metro sistemleri ve ücret toplama. Bunun dışında da THALES ’in savunma sanayi, dijital kimlik ve dijital güvenlik, havaalanları uçak üstü ve havaalanlarında, uzay sistemlerinde de dünya çapında birçok projesi var. Dijital güvenlik alanlarında, Demir yolu sistemlerinde de güvenliğin sağlanması üzerine birçok ortak proje bulunmaktadır.

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