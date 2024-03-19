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    Anlık Bildirim

    Star Wars dizisi The Acolyte'ın ilk afişi ve yayın tarihi paylaşıldı

    Bu yaz Disney+'ta izleyici ile buluşacak olan yeni Star Wars dizisi The Acolyte'ın ilk afişi ve yayın tarihi paylaşıldı. Merakla beklenen dizi, karanlık tarafın yükselişine odaklanacak.
    The Acolyte'ın ilk afişi ve yayın tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Disney+'ta izleyici ile buluşan Star Wars dizilerine bu yıl bir yenisi daha eklenecek. Bugüne kadar çıkan Star Wars dizilerinden farklı bir dönemi ele alacak olmasıyla merak uyandıran The Acolyte, bu yaz ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün diziden ilk afişi paylaştı. Bu afişin yayınlanmasıyla birlikte dizinin ekrana geleceği tarih de belli oldu. The Acolyte, 4 Haziran'da başlayacak.

    Netflix'te yayınlanan Russian Doll dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Leslye Headland'in imzasını taşıyan The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 50 yıl öncesinde geçecek. Dizi, eski bir Jedi Padawan'ı ile zamanında onu eğiten Jedi ustasının, galakside işlenen bir dizi karanlık suçun arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatacak. Dizi karanlık tarafın yeniden yükselişine ışık tutacak. Yayınlanan ilk afiş de reklam sloganı olarak "Aydınlık çağında bir karanlık yükseliyor" ifadesini kullanarak buna işaret ediyor.

    The Acolyte, Star Wars Kitaplarından da Karakterler İçerecek

    The Acolyte, geçtiği dönem aralığı itibarıyla, Star Wars kronolojisinde The High Republic olarak anılan çağa denk geliyor. Nitekim dizi, High Republic döneminde geçen Star Wars kitaplarından da bazı karakterler barındıracak.

    Genç oyuncu Amandla Stenberg'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Squid Game ile çıkış yapan Lee Jung-jae'nin yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen ve Charlie Barnett gibi isimler yer alıyor.

    The Acolyte'ın ilk afişi ve yayın tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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