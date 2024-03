Star Wars dizisi The Acolyte'ın ilk afişi ve yayın tarihi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Disney+'ta izleyici ile buluşan Star Wars dizilerine bu yıl bir yenisi daha eklenecek. Bugüne kadar çıkan Star Wars dizilerinden farklı bir dönemi ele alacak olmasıyla merak uyandıran The Acolyte, bu yaz ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün diziden ilk afişi paylaştı. Bu afişin yayınlanmasıyla birlikte dizinin ekrana geleceği tarih de belli oldu. The Acolyte, 4 Haziran'da başlayacak.

Netflix'te yayınlanan Russian Doll dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Leslye Headland'in imzasını taşıyan The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 50 yıl öncesinde geçecek. Dizi, eski bir Jedi Padawan'ı ile zamanında onu eğiten Jedi ustasının, galakside işlenen bir dizi karanlık suçun arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatacak. Dizi karanlık tarafın yeniden yükselişine ışık tutacak. Yayınlanan ilk afiş de reklam sloganı olarak "Aydınlık çağında bir karanlık yükseliyor" ifadesini kullanarak buna işaret ediyor.

The Acolyte, Star Wars Kitaplarından da Karakterler İçerecek

The Acolyte, geçtiği dönem aralığı itibarıyla, Star Wars kronolojisinde The High Republic olarak anılan çağa denk geliyor. Nitekim dizi, High Republic döneminde geçen Star Wars kitaplarından da bazı karakterler barındıracak.

Genç oyuncu Amandla Stenberg'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Squid Game ile çıkış yapan Lee Jung-jae'nin yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen ve Charlie Barnett gibi isimler yer alıyor.

