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    Joker 2'den yeni görseller paylaşıldı

    Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Joker 2'den iki yeni görsel paylaşıldı. Yeni görsellerde Joker'a, Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn eşlik ediyor.
    Joker 2 filminden yeni görseller Tam Boyutta Gör
    2019 yılında vizyona giren Joker, son yılların en beğenilen çizgi-roman uyarlamalarından biri olurken, gişe performansıyla da herkesi şaşırttı. Joaquin Phoenix'in etkileyici performansıyla damga vurduğu film, dünya genelinde 1.07 milyar dolar hasılat elde ederek en iyimser tahminlerin bile çok üstüne çıktı. Joker filminin böylesine büyük bir başarıya imza atmış olması, bir devam filmi için de talep yarattı. Nitekim bu talep filmin yaratıcı ekibinde de karşılık buldu ve ortaya Joker: Folie À Deux adını taşıyan devam filmi çıktı. İlk filmin başarısıyla önünü açtığı bu devam filmi, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Joker: Folie À Deux için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, filmden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bugün de filmin yönetmeni Todd Phillips, Instagram hesabı üzerinden filmden iki yeni görsel paylaştı. Yayınlanan bu iki görselden birinde Joaquin Phoenix'in Joker'ını Arkham Asylum'da, yani Gotham şehrinin meşhur akıl hastanesinde görüyoruz. Paylaşılan ikinci görselde ise Joker'a Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn eşlik ediyor.

    Joker 2, İlk Filmden Oldukça Farklı Olabilir

    Joker 2 filminden yeni görseller Tam Boyutta Gör
    Joker 2 hakkında şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, Todd Phillips'in ilk filmin başarısını tekrarlamak için benzer bir iş çıkarmak yerine, bir kez daha risk almayı tercih ettiğini gösteriyor. Çünkü Joker: Folie À Deux'nün bir müzikal olacağı, ya da en azından müzikal sekanslar içereceği söyleniyor. Harley Quinn rolü için Lady Gaga'nın tercih edilmiş olmasının arkasında da bu karar yatıyor.

    Phillips, aslında ilk filmde de gerek Joker'ın dans koreografileri, gerekse Hildur Guðnadóttir'in şahane müziklerini kullanım şekliyle müzikal türünden beslenmişti. Ancak bu kez filmin müzikal türüne daha doğrudan temas edecek olması, seyircilerin bu değişime nasıl tepki vereceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu sorunun cevabını almak içinse filmin vizyona gireceği 4 Ekim 2024'ü beklememiz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

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    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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