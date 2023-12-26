Joker 2'den yeni görseller paylaşıldı

Joker: Folie À Deux için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, filmden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bugün de filmin yönetmeni Todd Phillips, Instagram hesabı üzerinden filmden iki yeni görsel paylaştı. Yayınlanan bu iki görselden birinde Joaquin Phoenix'in Joker'ını Arkham Asylum'da, yani Gotham şehrinin meşhur akıl hastanesinde görüyoruz. Paylaşılan ikinci görselde ise Joker'a Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn eşlik ediyor.
Joker 2, İlk Filmden Oldukça Farklı Olabilir
Phillips, aslında ilk filmde de gerek Joker'ın dans koreografileri, gerekse Hildur Guðnadóttir'in şahane müziklerini kullanım şekliyle müzikal türünden beslenmişti. Ancak bu kez filmin müzikal türüne daha doğrudan temas edecek olması, seyircilerin bu değişime nasıl tepki vereceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu sorunun cevabını almak içinse filmin vizyona gireceği 4 Ekim 2024'ü beklememiz gerekiyor.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.