The Batman filmi için Colin Farrell ve Andy Serkis’in adları geçiyor

Twilight uyarlamalarıyla ünlenen aktör Robert Pattinson’un Batman’i canlandıracağı The Batman remake’i için kötü adam alternatifleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Planet of the Apes’in yönetmenlik koltuğunda da oturan Matt Reeves imzalı film için bir başka ünlü aktör Colin Farrell’ın adının geçtiği Hollywood koridorlarında yankılanmaya başladı.

Duyumlara göre filmin kötü adamı “Penguin” karakterine hayat vermesi için ünlü aktör ile görüşmeler başlamış durumda. Filmde Batman’in kâhyası Alfred Pennyworth’i canlandırmak için ise aktör Andy Serkis’in adı telaffuz ediliyor.

Oldukça kaliteli oyunculara sahip olacağı görünen yeni Batman filmi için oyuncu Paul Dano’nun Riddler karakterini ve müzisyen Lanny Kravitz’in kızı Zoe Kravitz’in ise Catwoman’ı canlandıracağı zaten belli olmuştu. Batman evreninin bir diğer önemli karakteri Dedektif Gordon’a ise Jeffry Wright hayat verecek.

Hatırlanacağı üzere, Superbad ve 21 Jump Street filmlerinden tanıdığımız Jonah Hill’in de filmde bir kötüyü canlandırabileceği gündeme gelmiş ancak daha sonra aktörün filmde rol almayacağı açıklanmıştı.

Kadrosuna eklenen kaliteli oyuncularla ilgiyi diri turmaya çalışan yeni Batman filminin 25 Haziran 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.

