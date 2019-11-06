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    The Batman filmi için Colin Farrell ve Andy Serkis’in adları geçiyor

    Yeni Batman filminde rol alması muhtemel oyuncu isimleri yavaş yavaş gündeme gelmeye devam ediyor. Kulislerden yayılan duyumlara göre Colin Farrell ve Andy Serkis filmde yer alacak.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    The Batman filmi için Colin Farrell ve Andy Serkis’in adları geçiyor
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    Twilight uyarlamalarıyla ünlenen aktör Robert Pattinson’un Batman’i canlandıracağı The Batman remake’i için kötü adam alternatifleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Planet of the Apes’in yönetmenlik koltuğunda da oturan Matt Reeves imzalı film için bir başka ünlü aktör Colin Farrell’ın adının geçtiği Hollywood koridorlarında yankılanmaya başladı.

    Duyumlara göre filmin kötü adamı “Penguin” karakterine hayat vermesi için ünlü aktör ile görüşmeler başlamış durumda. Filmde Batman’in kâhyası Alfred Pennyworth’i canlandırmak için ise aktör Andy Serkis’in adı telaffuz ediliyor.

    The Batman filmi için Colin Farrell ve Andy Serkis’in adları geçiyor
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    Oldukça kaliteli oyunculara sahip olacağı görünen yeni Batman filmi için oyuncu Paul Dano’nun Riddler karakterini ve müzisyen Lanny Kravitz’in kızı Zoe Kravitz’in ise Catwoman’ı canlandıracağı zaten belli olmuştu. Batman evreninin bir diğer önemli karakteri Dedektif Gordon’a ise Jeffry Wright hayat verecek.

    Ayrıca Bkz. "İngiliz havacılık dergisinden İstanbul Havalimanı için prestijli ödül"

    Hatırlanacağı üzere, Superbad ve 21 Jump Street filmlerinden tanıdığımız Jonah Hill’in de filmde bir kötüyü canlandırabileceği gündeme gelmiş ancak daha sonra aktörün filmde rol almayacağı açıklanmıştı.   

    Kadrosuna eklenen kaliteli oyuncularla ilgiyi diri turmaya çalışan yeni Batman filminin 25 Haziran 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.



    https://www.cnet.com/news/the-batman-movie-looks-at-colin-farrell-for-penguin-andy-serkis-for-alfred-pennyworth/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    corpixx 2 hf. en beğenilen BekirHan
    ne alakası var Colin Farell'in izlemediğim bir tane filmi yoktur oyunculuğu çok iyidir.
    bu işin altından rahatça kalkacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Kulak Misafiri 2 hf.
    Ben oyunculardan çok Batsuit’i merak ediyorum. Yani artık gözlerin boyandığı bir maskeden kurtulabilecek mi merak ediyorum. Spiderman’inki gibi teknolojik birşey olabilir.
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    DaYWaLkeR 2 hf.
    Colin'i severim iyi oyuncudur, olgun bir mizacı vardır role gider. Ama biraz vücut yapması lazım. Tabi yine en iyi batmanin Bale olduğunu da hatırlatalım.

    Fakat şu kahramanların sürekli oyuncu değişimi seyir zevkini silip atıyor. Tam affleck'e alıştık yine değişiyor. Bence bu şekilde değişiklik yapacaklarına filmde başka birine aktararak yapsınlar bunu. Sonuçta batman özel güçleri olan bir kahraman değil bir sembol. Veya wolverine gibi öldürsünler.
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    Samura ii 2 hf.
    colin f batman olsaydı. olgun batman, hamlaşmış. Robert daha çok yeni başlamış gb durucak sanki, kostümü yeni diktirtmiş fln
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    erkahn 2 hf.
    Uzun bir penguen olucak anlasilan
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    BekirHan 2 hf.
    Colin Farrell çok kötü bir tercih olacaktır kanımca.
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    corpixx 2 hf. BekirHan
    ne alakası var Colin Farell'in izlemediğim bir tane filmi yoktur oyunculuğu çok iyidir.
    bu işin altından rahatça kalkacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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