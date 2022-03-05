Elden Ring - İnceleme: Gerçekten son yılların en iyi oyunu mu?

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Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring, geçtiğimiz hafta çıkışını yaptı. Oyun birçok yerden tam puan aldı ve son yılların en iyi oyunu unvanını kazandı diyebiliriz.

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Peki oyun gerçekten aldığı puanları hak ediyor mu, oyun nasıl olmuş, yıllarca beklediğimize değdi mi ve FromSoftware oyunlarına aşina olmayanlar bu oyunu oynayabilir mi sorularını sizler için video incelememizde yanıtlamaya çalıştık

Elden Ring - İnceleme

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