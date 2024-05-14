The Boys en az bir sezon daha devam edecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Süper kahraman hikâyelerine son derece karanlık, bir o kadar da çarpık bir yorum getiren The Boys, bugüne kadar yayınlanan üç sezonuyla Amazon Prime Video'nun en başarılı işi oldu. İzleyicilerin beğenisini kazanan dizi, önümüzdeki ay 4. sezonuyla geri dönecek. Ancak daha dizinin 4. sezonu yayınlanmadan 5. sezonun akıbeti belli oldu.

Amazon, daha 4. sezonu ekrana gelmeden The Boys'un 5. sezonuna resmi onayı verdi. Amazon'un yeni sezonun yayınlanmasını beklemeden bir sonraki sezona yeşil ışık yakması, şirketin The Boys'a ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.

The Boys 5. Sezonuyla Geri Dönecek

Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, yeni sezonunda siyaset dünyasına da el atacak. 4. sezonda, The Boys evrenindeki en azılı kötülerden biri olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışacak.

House of the Dragon 2. sezondan yeni fragman 4 sa. önce eklendi

4. sezondan şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, yeni sezonda süper güçlere sahip olanlarla sıradan insanlar arasındaki mücadelenin yeni bir boyuta taşınacağını gösteriyor.

The Boys'un heyecanla beklenen 4. sezonu 13 Haziran'da başlayacak.

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The Boys 5. sezon için beklenen haber geldi