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    Anlık Bildirim

    The Boys en az bir sezon daha devam edecek

    Önümüzdeki ay 4. sezonuyla ekranlara dönecek olan The Boys'un akıbeti belli oldu. Amazon Prime Video, daha 4. sezonu başlamadan dizinin 5. sezonuna dair kararını açıkladı.
    The Boys 5. sezon için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Süper kahraman hikâyelerine son derece karanlık, bir o kadar da çarpık bir yorum getiren The Boys, bugüne kadar yayınlanan üç sezonuyla Amazon Prime Video'nun en başarılı işi oldu. İzleyicilerin beğenisini kazanan dizi, önümüzdeki ay 4. sezonuyla geri dönecek. Ancak daha dizinin 4. sezonu yayınlanmadan 5. sezonun akıbeti belli oldu.

    Amazon, daha 4. sezonu ekrana gelmeden The Boys'un 5. sezonuna resmi onayı verdi. Amazon'un yeni sezonun yayınlanmasını beklemeden bir sonraki sezona yeşil ışık yakması, şirketin The Boys'a ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.

    The Boys 5. Sezonuyla Geri Dönecek

    Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, yeni sezonunda siyaset dünyasına da el atacak. 4. sezonda, The Boys evrenindeki en azılı kötülerden biri olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışacak.

    4. sezondan şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, yeni sezonda süper güçlere sahip olanlarla sıradan insanlar arasındaki mücadelenin yeni bir boyuta taşınacağını gösteriyor.

    The Boys'un heyecanla beklenen 4. sezonu 13 Haziran'da başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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