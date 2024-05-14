The Boys en az bir sezon daha devam edecek

Amazon, daha 4. sezonu ekrana gelmeden The Boys'un 5. sezonuna resmi onayı verdi. Amazon'un yeni sezonun yayınlanmasını beklemeden bir sonraki sezona yeşil ışık yakması, şirketin The Boys'a ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.
The Boys 5. Sezonuyla Geri Dönecek
Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, yeni sezonunda siyaset dünyasına da el atacak. 4. sezonda, The Boys evrenindeki en azılı kötülerden biri olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışacak.
4. sezondan şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, yeni sezonda süper güçlere sahip olanlarla sıradan insanlar arasındaki mücadelenin yeni bir boyuta taşınacağını gösteriyor.
The Boys'un heyecanla beklenen 4. sezonu 13 Haziran'da başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.