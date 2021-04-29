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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak

    Amazon'un sevilen ve popüler dizisi The Boys'un üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Dizinin başrollerinden Laz Alonso, 3. sezona dair bir açıklama yaptı.
    29 Nisan 2021, 16:30 (7 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak
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    İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezonu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı"

    The Boys'un şu anda bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi alıştığımız süper kahraman yapımlarına eleştirel bir açıdan yaklaşması ve elbette evreni tüm gerçekliğiyle göstermesi diyebiliriz. Bu gerçekliğe elbette dizinin karanlık ve kanlı teması da dahil diyebiliriz.

    Dizinin başrollerinden Laz Alonso ise geçtiğimiz günlerde dizinin üçüncü sezonu ile ilgili bir açıklama yaptı. Söylediğine göre dizinin üçüncü sezonu, ikinci sezondan çok daha fazla karanlık olacak. Ancak Laz Alonso, üçüncü sezonda dizinin karanlık temasından ziyade dizinin ikinci sezona göre çok daha kanlı olmasınınözellikle üstünde durdu. İkinci sezonu düşününce gerçekten çok kanlı olduğunu söyleyebiliriz, bu yüzden üçüncü sezon daha da merak uyandırıcı oldu.

    Üçüncü sezonda diziye Supernatural dizisinden tanınan Jensen Ackles, Soldier Boy olarak diziye katılacak. Dizinin çekimleri şu anda Kanada'da devam ediyor. Dizinin yayın tarihi şu an için ne yazık ki bilinmiyor ancak yine geçen sene olduğu gibi Eylül - Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.



    https://collider.com/the-boys-season-3-blood-jensen-ackles-laz-alonso-interview/
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    Moueson 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok güzel bir dizi ya. İzlemeyen varsa öneririm .
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    Rodin (Furkan Esen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Invincible the boys'u gölgesinde bıraktı, boys'un çıtayı yükseltmesi şarttı.
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    Makaveli NRFP (Makaveli NRFP) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    50 dk butcher'a cunt dedirtsinler ben yine izlerim
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    erkahn (erkahn ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olsun dizi zaten guzel daha da guzel olucaktir.
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    volcy123 (Your soul is mine...) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Butcha
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni sezon geldin de. Gerisi önemli değil :)
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    Yanfo (Yvz ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk sezon gibi olsa da yeter.
    İkinci sezon biraz hayal kırıklığı oldu.
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    Moueson 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok güzel bir dizi ya. İzlemeyen varsa öneririm .
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