Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı

Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Amazon'un video akış servsisi Amazon Prime Video için hazırladığı yeni filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı.

The Tomorrow War filmi uzaylıların ve zaman yolculuğunun bulunduğu bir bilim kurgu aksiyon filmi. Filmin başrolünü Marvel'ın The Guardians of the Galaxy serisinin başrollerinden Chris Pratt üstleniyor. Filmde Chris Pratt, günümüzden 30 yıl sonra uzaylılarla yapılan bir savaşta askerlere yardım etmek için geleceğe yolculuk yapan bir öğretmeni canlandırıyor.

The Tomorrow War, 2 Temmuz'da Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Chris McKay, senaristliğini ise Zach Dean üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Edwin Hodge, Sam Richardson, Betty Gilpin ve Jasmine Mathews bulunuyor.

Amazon Prime Video ilk ay için ücretsiz ardından aylık yalnızca 7,90 TL.

