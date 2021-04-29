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    Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı

    Amazon'un orijinal filmlerinden olan Chris Pratt başrollü The Tomorrow War filmin ilk teaser paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Nisan 2021, 00:45 (3 sa.)
    567
    26
    3
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı
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    Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Amazon'un video akış servsisi Amazon Prime Video için hazırladığı yeni filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı.

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    The Tomorrow War filmi uzaylıların ve zaman yolculuğunun bulunduğu bir bilim kurgu aksiyon filmi. Filmin başrolünü Marvel'ın The Guardians of the Galaxy serisinin başrollerinden Chris Pratt üstleniyor. Filmde Chris Pratt, günümüzden 30 yıl sonra uzaylılarla yapılan bir savaşta askerlere yardım etmek için geleceğe yolculuk yapan bir öğretmeni canlandırıyor. 

    The Tomorrow War, 2 Temmuz'da Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Chris McKay, senaristliğini ise Zach Dean üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Edwin Hodge, Sam Richardson, Betty Gilpin ve Jasmine Mathews bulunuyor.

    Amazon Prime Video ilk ay için ücretsiz ardından aylık yalnızca 7,90 TL.



    https://www.gamesradar.com/new-the-tomorrow-war-trailer-features-chris-pratt-time-travel-and-aliens/
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Temmuz’a daha çok var her şey hazırsa niye bekleniyor ki
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    labtek38 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk cümleyi okumaya başlayınca “oha Amazon zaman yolculuğuna mı yatırım yapıyor” diye aklımdan geçti 😁. Her şeye gücü yeten bir güç olarak imaj çizmiş demek ki zihnimde 😁
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    Moueson 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Filmin konusu ilgimi çekti işin arkasın da amazon olması da iyi kaliteli bir film olacaktır.
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