Haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve The Batman filmini canlı yayında konuşuyoruz

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu haftada karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Canlı yayınımız bugün 22.15'te YouTube kanalımızda.

Better Call Saul'un final sezonundan ilk fragman geldi 1 gün önce eklendi

Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Batman'in yeni filmi, God of War dizisi, The Walking Dead'in yeni dizisi ve her zaman olduğu gibi hafta sonu önerilerimiz yer alıyor. Yayınımızı aşağıdaki oynatıcıdan takip edebiliirsiniz.

SinemaHaber | God of War, The Batman ve daha fazlası