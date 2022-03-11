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    Haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve The Batman filmini canlı yayında konuşuyoruz

    Haftalık sinema haberlerini konuştuğumuz SinemaHaber isimli programımız saat 22:15'te canlı yayında. Bu haftanın öne çıkan konuları arasında God of War dizisi ve yeni Batman filmi var.
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    SinemaHaber isimli yeni serimizle bu haftada karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Canlı yayınımız bugün 22.15'te YouTube kanalımızda.

    Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Batman'in yeni filmi, God of War dizisi, The Walking Dead'in yeni dizisi ve her zaman olduğu gibi hafta sonu önerilerimiz yer alıyor. Yayınımızı aşağıdaki oynatıcıdan takip edebiliirsiniz.

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