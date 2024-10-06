Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon tamamlandı, izlenme rakamları belli oldu

Güç Yüzükleri ikinci sezon rakamları
Amazon tarafından sağlanan bilgilere göre Güç Yüzükleri ikinci sezonu bugüne kadar 55 milyon izleyiciye ulaştı. İlk 11 gün için 40 milyon rakamı düşünüldüğünde 23 günlük süre zarfında 15 milyon izleyici daha kazandığı anlaşılıyor. Nielsen raporuna göre ise 1 milyar dakikalık izleme rakamı elde edildi.
İlk sezona baktığımızda ise birinci günde 25 milyon izleyici, bugüne kadar 155 milyon izleyici, Nielsen dönem raporuna göre de 1.3 milyar dakika izleme rakamı karşımıza çıkıyor. Bu anlamda ikinci sezon oldukça sönük geçti denebilir.Kaynakça https://variety.com/2024/tv/news/the-rings-of-power-season-2-ratings-viewers-1236139568/ https://deadline.com/2024/10/lotr-rings-of-power-viewership-update-amazon-1236105939/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.