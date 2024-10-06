Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon tamamlandı, izlenme rakamları belli oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Prime Video platformunun en büyük yatırımı olarak gösterilen Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonu da tamamlandı. İlk sezondan yaklaşık 2 yıl sonra yayınlanan ikinci sezonun izlenme rakamları da açıklandı.

Güç Yüzükleri ikinci sezon rakamları

Amazon tarafından sağlanan bilgilere göre Güç Yüzükleri ikinci sezonu bugüne kadar 55 milyon izleyiciye ulaştı. İlk 11 gün için 40 milyon rakamı düşünüldüğünde 23 günlük süre zarfında 15 milyon izleyici daha kazandığı anlaşılıyor. Nielsen raporuna göre ise 1 milyar dakikalık izleme rakamı elde edildi.

Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon erişime açıldı 1 ay önce eklendi

İlk sezona baktığımızda ise birinci günde 25 milyon izleyici, bugüne kadar 155 milyon izleyici, Nielsen dönem raporuna göre de 1.3 milyar dakika izleme rakamı karşımıza çıkıyor. Bu anlamda ikinci sezon oldukça sönük geçti denebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon rakamları açıklandı