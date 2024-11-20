MrBeast yeni yarışmasını Amazon Prime Video üzerinde yayınlayacak

Beast Games başlıyor
Beast Games adıyla tanıtılan yeni yarışma tam 5 milyon dolar ödül verecek. Ödülü kazanabilmek için 1000 kişi yarışacak ve sadece 1 kişi bu ödülü kazanabilecek. Yarışmanın bölümler halinde yayınlanacağı belirtildi.
Beast Games yarışması 19 Aralık tarihinde Prime Video üzerinde ilk bölümleriyle erişime açılacak. MrBeast yarışma programı için yaklaşık 1 yıllık bir hazırlık süreci geçirdiğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..