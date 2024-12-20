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    5 milyon dolar ödüllü Beast Games, Prime Video’da yayında, ön elemeler YouTube’da

    YouTube fenomeni MrBeast tarafından Amazon Prime Video için hazırlanan dünyanın en büyük yarışması iddiasındaki Beast Games dün akşam erişime açıldı.            
    Beast Games Tam Boyutta Gör
    En fazla takipçi sayısına sahip YouTube fenomeni MrBeast ya da gerçek adıyla James Stephen “Jimmy” Donaldson, şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük yarışma olarak nitelediği Beast Games programını Prime Video üzerinde yayınladı. 

    5 milyon dolarlık ödül

    Önceki yarışmalarının aksine Beast Games oldukça uzun ve prodüksiyon açısından da çok zahmetli bir yapım olmuş. Toplam 1000 yarışmacı 5 milyon dolarlık büyük ödülü alabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. 

    MrBeast videolarından alışık olduğumuz üzere grup için fedakârlık yapma veya grubu satma gibi davranışlar ön plana çıkıyor. 19 Aralık itibariyle yarışmasının ilk iki bölümü erişime açıldı. 2000 kişilik ön eleme turu ise YouTube üzerinde MrBeast kanalından yayınlandı. 

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