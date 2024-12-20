5 milyon dolar ödüllü Beast Games, Prime Video’da yayında, ön elemeler YouTube’da

5 milyon dolarlık ödül
Önceki yarışmalarının aksine Beast Games oldukça uzun ve prodüksiyon açısından da çok zahmetli bir yapım olmuş. Toplam 1000 yarışmacı 5 milyon dolarlık büyük ödülü alabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişiyor.
MrBeast videolarından alışık olduğumuz üzere grup için fedakârlık yapma veya grubu satma gibi davranışlar ön plana çıkıyor. 19 Aralık itibariyle yarışmasının ilk iki bölümü erişime açıldı. 2000 kişilik ön eleme turu ise YouTube üzerinde MrBeast kanalından yayınlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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