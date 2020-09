The Division 2'yi bu hafta ücretsiz deneyin

Tam Boyutta Gör

Ubisoft'un popüler FPS oyunu The Division 2 bu hafta ücretsiz denenebilecek. Yapılan açıklamaya göre 24-28 Haziran tarihleri arasında yaklaşık dört gün boyunca PS4, Xbox One ve PC platformlarında oyun ücretsiz oynanabilecek. Ön yükleme şu an itibarıyla başlamış durumda. Oyunu daha sonra satın alırsanız kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

PC platformunda Epic Game Store veya Uplay üzerinden kampanyaya katılabilirsiniz. PS4 ve Xbox One platformlarında ise PS Store ve Microsoft Store'dan The Division 2 sayfasına gitmeniz gerekiyor. Ubisoft, hafta sonu sürecinde oyunun DLC'si de dahil olmak üzere tam sürümünün ücretsiz oynanabileceğini söyledi.

The Division 2 hem hikaye hem de multiplayer modlarıyla epey uzun ve içeriklerle dolu bir oyun. Dolayısıyla dört gün içerisinde oyunu tam olarak keşfetmeniz biraz zor. Ancak bu süreçte keyif alırsanız ve oyunu satın almak isterseniz Ubisoft ayrıca %85'lik indirimler uyguluyor.

Örneğin şu anda The Division 2'nin standart versiyonu Epic Games mağazasında 45 TL'lik bir fiyata sahip. Warlords of New York Edition DLC'sini de içeren versiyon ise 88 TL. 60 TL'lik kuponunuz varsa bu versiyonu satın alıp oyunu sadece 28 TL'ye getirebilirsiniz. Epic şu anda Rocket League'i kütüphanesine ekleyenlere 60 TL kupon dağıtıyor.

Ücretsiz oynama süreci TSİ 24 Haziran 11.00 - 28 Haziran 18.00 arasında olacak.

