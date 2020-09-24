Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Division 2'yi bu hafta ücretsiz deneyin

    The Division 2 bu hafta boyunca PC, Xbox ve PlayStation platformlarında oynaması ücretsiz oluyor. Bu süreçte oyunu beğenirseniz ayrıca %85'e varan indirimler de var.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    331
    5
    2
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    The Division 2'yi bu hafta ücretsiz deneyin
    Tam Boyutta Gör

    Ubisoft'un popüler FPS oyunu The Division 2 bu hafta ücretsiz denenebilecek. Yapılan açıklamaya göre 24-28 Haziran tarihleri arasında yaklaşık dört gün boyunca PS4, Xbox One ve PC platformlarında oyun ücretsiz oynanabilecek. Ön yükleme şu an itibarıyla başlamış durumda. Oyunu daha sonra satın alırsanız kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

    Ubisoft sayfası

    İlginizi Çekebilir Avatar Rainbow Six Siege'i bu hafta ücretsiz deneyin

    PC platformunda Epic Game Store veya Uplay üzerinden kampanyaya katılabilirsiniz. PS4 ve Xbox One platformlarında ise PS Store ve Microsoft Store'dan The Division 2 sayfasına gitmeniz gerekiyor. Ubisoft, hafta sonu sürecinde oyunun DLC'si de dahil olmak üzere tam sürümünün ücretsiz oynanabileceğini söyledi.

    The Division 2 hem hikaye hem de multiplayer modlarıyla epey uzun ve içeriklerle dolu bir oyun. Dolayısıyla dört gün içerisinde oyunu tam olarak keşfetmeniz biraz zor. Ancak bu süreçte keyif alırsanız ve oyunu satın almak isterseniz Ubisoft ayrıca %85'lik indirimler uyguluyor.

    Örneğin şu anda The Division 2'nin standart versiyonu Epic Games mağazasında 45 TL'lik bir fiyata sahip. Warlords of New York Edition DLC'sini de içeren versiyon ise 88 TL. 60 TL'lik kuponunuz varsa bu versiyonu satın alıp oyunu sadece 28 TL'ye getirebilirsiniz. Epic şu anda Rocket League'i kütüphanesine ekleyenlere 60 TL kupon dağıtıyor.

    Ücretsiz oynama süreci TSİ 24 Haziran 11.00 - 28 Haziran 18.00 arasında olacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gowlet 3 sa.
    Yok yav defalarca verildi şu oyun ücretsiz yok ilkinden de bundan da hiç bişey anlamıyorum kocaman bir boşluk gibi. Aç kalmışız adam akıllı uzunca etkileyici hikayesi olan modern savaşları anlatan FPS oyunlarına..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    requizm 3 sa. gowlet
    Aslında ilk oyunu ve bunu oynayan bayağı kişi var. Co-op ve rpg elementleri olduğu için oynanıyor. Hikayeyi umursayan yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN The Division 2'yi bu hafta ücretsiz deneyin Sonraki Doom Eternal çok yakında Xbox Game Pass'e geliyor gibi 6 sa. Corsair yeni Thunderbolt 3 bağlantı merkezini duyurdu 7 sa. Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu 8 sa. Elgato yayıncılar için LED aydınlatma halkasını duyurdu 8 sa. Microsoft Edge önümüzdeki ay Linux işletim sistemine geliyor 9 sa. Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen 9 sa. Rocket League ücretsiz oldu! İndirene 60 TL Epic kuponu fırsatı 9 sa. Razer DeathAdder V2 Pro tanıtıldı 10 sa. Huawei Watch GT 2 Pro indirimli olarak ön siparişe açıldı 10 sa. Türkiye'de 20 gönüllüye koronavirüs aşısı uygulandı: Ciddi yan etki yok 11 sa. Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi 11 sa. Renault Arkana sonunda Avrupa'ya geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. 6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir 12 sa. Hangi yongayla geldi? "Samsung Galaxy S20 FE ilk izlenim" 12 sa. Makyajlı 2020 Toyota Hilux Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 12 sa. Amazon Prime Video’nun yeni Türk dizisini yapay zeka yönetecek 13 sa. HP’nin yeni dizüstüsü okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor 13 sa. Hyundai, yeni Sonata N Line'ın tasarımını paylaştı 14 sa. Big Navi’nin bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı, Navi 22’e 12 GB VRAM eşlik edecek 14 sa. Çin’den beklenmedik hamle: “2060 yılından önce karbon nötr olma sözü veriyoruz” Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    iPhone 12 mini ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Ga...
    DonanımHaber
    Tesla'dan 25 bin dolarlık yeni bir model geliyor
    DonanımHaber
    Crysis Remastered RTX 3080 ile 4K Maksimum Ayarlarda 25-32FPS ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Rayman'in Yaratıcısı Michel Ancel Oyun Sektöründen Ayrıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Klima Tavsiyeleri
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız