Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Falcon and the Winter Soldier rekor kırarak Disney+'ın en çok izlenen dizisi oldu

    Disney Plus'ta yayınlanan yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier ilk bölümü ile rakor kırdı ve platformun en çok izlenen dizisi oldu.
    23 Mart 2021, 11:00 (2 sa.)
    423
    28
    6
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Falcon and the Winter Soldier rekor kırarak Disney+'ın en çok izlenen dizisi oldu
    Tam Boyutta Gör

    Marvel'ın Disney Plus'taki dizileri için beklenti fazlasıyla yüksekti ancak WandaVision'ın beklenenden çok daha güzel olması, gelecekteki diziler için de beklentiyi bir hayli yükseltti. Bu beklentinin karşılığını da açıklanan son haber ile gördük diyebiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi: "MCU için büyük adım"

    Ayrıca Bkz. "Marvel'dan yeni dizi geliyor: Hawkeye dizisinin yan hikayesini anlatacak"

    Son haberlere göre geçtiğimiz hafta, yani 19 Mart'ta ilk bölümü yayınlanan The Falcon and the Winter Soldier dizisi platformun diğer dizilerinin ilk bölümüne göre daha fazla izlenerek, platformun en iyi çıkış yapan dizisi oldu. Platformun diğer popüler dizileri WandaVision ve The Mandalorian'dan üç kat daha fazla izlendiği de aktarıldı.

    Disney Plus'ın ciddi anlamda hızlı büyüdüğünü ve popülerliğini her geçen gün daha da arttırdığını söylemek gerek. Disney Plus da yayınlanan diziler de şüphesiz birçok izleyiciyi şaşırtan ve sevdiği diziler oldu. 

    The Falcon and the Winter Soldier, Endgame'de yaşanan olaylardan altı ay sonra geçiyor ve Falcon ve The Winter Soldier karaktelreine odaklanıyor.



    https://www.gamesradar.com/the-falcon-and-the-winter-soldier-breaks-premiere-record-for-disney-plus/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Berringer (Ahmet ) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben beğendim diziyi güzel olmuş orjinal avangers havasını vermişler gerçekten bazı marvel dizileri çakma olmamış kesinlikle
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T Tieion Amastris 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Disney Marvel dizilerinde bir sistem oturtmuşa benziyor. Haftalık yayınla dizilerin biri bitince bir diğeri başlıyor. Marvel severlerin platformdan kopmamaları için güzel sistem.



    Sanırım Marvel çizgi romanlarıyla, filmleriyle büyümediğimden hiç merak uyanmıyor bende bunlara.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mandalorian in yebi sezonu ciksa da izlesek
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ARISLCK 1 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Mandaloriani anlamak için Star Wars serisini bitirmek gerekiyor mu ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B BigMajestic (Sezer Demir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 de 2 çok iyi gidiyorlar. Marvel çok fena oturttu MCU evreni işini. Gittikçe dizileri bile film kalitesinde prodüksiyona sahip olmaya başladı. Böyle büyük bir evrende yer alan bir çok karakteri teker teker işlemelerini izlemek çok eğlenceli bence. Helal olsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor 1 sa. Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu 1 sa. Samsung, 200 megapiksel sensöre sahip 6 kameralı akıllı telefon çıkarabilir 2 sa. Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN The Falcon and the Winter Soldier rekor kırarak Disney+'ın en çok izlenen dizisi oldu Sonraki Microsoft, Xbox Live'ın ismini değiştiriyor 3 sa. Microsoft, 10 milyar doların üzerinde bir ücrete Discord'u satın almak istiyor 4 sa. Leyla ile Mecnun, Exxen’de devam edecek 12 sa. Steam'de CD Project RED oyunlarına büyük indirimler 14 sa. Marvel'dan yeni dizi geliyor: Hawkeye dizisinin yan hikayesini anlatacak 14 sa. Keanu Reeves'in yazdığı aksiyon dolu BRZRKR çizgi roman serisi Netflix tarafından filme ve animeye uyarlanıyor 15 sa. PowerColor RX 6700 Fighter sızdı: 6 GB VRAM’le 1440p için geliyor 15 sa. Mad Max'ten esinlenen rol yapma oyunu Quest 4 Fuel, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Nvidia bitti, AMD alalı-! Ama bir saniye... “Asus TUF Gaming RX 6800XT incelemesi“ 16 sa. Google, Fuchsia OS'un ilk geliştirici önizlemesini yakında yayınlayabilir 16 sa. Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı 16 sa. RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor 17 sa. Opera'nın iOS uygulaması yeni bir ada ve daha sade görünümüne kavuşuyor 17 sa. Cyberpunk 2077'nin Baş Oynanış Tasarımcısı, CD Projekt'ten ayrıldığını açıkladı 18 sa. Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunundan uyarlanan Netflix filminin fragmanı yayınlandı 18 sa. Söylentiye göre Sony; PS3, PSP ve PS Vita'nın online mağazalarını yazın kapatacak 19 sa. 2D macera oyunu Jemeyah, Android için ücretsiz olarak yayınlandı 19 sa. The Witcher 2. sezonuna 7 yeni aktör katıldı: İşte karakterleri 19 sa. Dyson'ın yeni hava temizleyicisi artık formaldehiti tanımlayıp yok edebiliyor 19 sa. Poco F3 tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 870 işlemci ve 48 MP kamera Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız