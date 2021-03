The Falcon and the Winter Soldier rekor kırarak Disney+'ın en çok izlenen dizisi oldu

Tam Boyutta Gör

Marvel'ın Disney Plus'taki dizileri için beklenti fazlasıyla yüksekti ancak WandaVision'ın beklenenden çok daha güzel olması, gelecekteki diziler için de beklentiyi bir hayli yükseltti. Bu beklentinin karşılığını da açıklanan son haber ile gördük diyebiliriz.

Son haberlere göre geçtiğimiz hafta, yani 19 Mart'ta ilk bölümü yayınlanan The Falcon and the Winter Soldier dizisi platformun diğer dizilerinin ilk bölümüne göre daha fazla izlenerek, platformun en iyi çıkış yapan dizisi oldu. Platformun diğer popüler dizileri WandaVision ve The Mandalorian'dan üç kat daha fazla izlendiği de aktarıldı.

Disney Plus'ın ciddi anlamda hızlı büyüdüğünü ve popülerliğini her geçen gün daha da arttırdığını söylemek gerek. Disney Plus da yayınlanan diziler de şüphesiz birçok izleyiciyi şaşırtan ve sevdiği diziler oldu.

The Falcon and the Winter Soldier, Endgame'de yaşanan olaylardan altı ay sonra geçiyor ve Falcon ve The Winter Soldier karaktelreine odaklanıyor.

