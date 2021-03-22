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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'dan yeni dizi geliyor: Hawkeye dizisinin yan hikayesini anlatacak

    Disney Plus'ın merakla beklenen dizilerinden olan Hawkeye'ın karakterlerinden Echo'nun kendine ait bir dizisi geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Mart 2021, 23:30 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel'dan yeni dizi geliyor: Hawkeye dizisinin yan hikayesini anlatacak
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    Disney Plus'ta yayınlanacak olan Hawkeye dizisinin çekimleri şu anda devam ediyor. Ancak daha dizi yayınlanmadan Marvel tarafından bir yan hikaye dizisi geliyor gibi duruyor.

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    Hawkeye'ın çekimleri başlamadan önce Echo karakteri için bir oyuncu seçimi yapıldığı resmi olarak açıklanmıştı ancak sonrasında bir bilgi paylaşılmadı. Son çıkan haberlere göre Echo karakteri hem Hawkeye dizisinde yer alacak hem de kendine ait bir dizisi olacak.

    Ne yazık ki pek fazla detay bilinmiyor, büyük ihtimalle dizi yayınlanınca detaylar belli olacaktır. Şu an için karakteri Alaqua Cox'un canlandıracağı ve dizinin yaratıcılığını Etan ve Emily Cohen'in yapacağı biliniyor. Echo karakteri ilk kez 1999 senesinde Daredevil çizgi romanında gözüken bir karakter. Sonrasında ise The New Avengers serisinde Ronin olarak gözükmüştü. Daha çok Daredevil karakteri ile gözüken bir karakter.

    Hawkeye dizisinin başrolünde Jeremy Renner ve Hailee Steinfeld bulunuyor. Ayrıca Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Black Widow'u konumundaki Florence Pugh da bu dizide bulunacak.



    https://www.gamesradar.com/hawkeye-spin-off-may-already-be-in-the-works-for-disney-plus/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    canguler917 (can guler) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    ota boka da dizi çekmezsin ama
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hawkeye merakla mı bekleniyormuş?
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