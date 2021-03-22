Marvel'dan yeni dizi geliyor: Hawkeye dizisinin yan hikayesini anlatacak

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Disney Plus'ta yayınlanacak olan Hawkeye dizisinin çekimleri şu anda devam ediyor. Ancak daha dizi yayınlanmadan Marvel tarafından bir yan hikaye dizisi geliyor gibi duruyor.

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Hawkeye'ın çekimleri başlamadan önce Echo karakteri için bir oyuncu seçimi yapıldığı resmi olarak açıklanmıştı ancak sonrasında bir bilgi paylaşılmadı. Son çıkan haberlere göre Echo karakteri hem Hawkeye dizisinde yer alacak hem de kendine ait bir dizisi olacak.

Ne yazık ki pek fazla detay bilinmiyor, büyük ihtimalle dizi yayınlanınca detaylar belli olacaktır. Şu an için karakteri Alaqua Cox'un canlandıracağı ve dizinin yaratıcılığını Etan ve Emily Cohen'in yapacağı biliniyor. Echo karakteri ilk kez 1999 senesinde Daredevil çizgi romanında gözüken bir karakter. Sonrasında ise The New Avengers serisinde Ronin olarak gözükmüştü. Daha çok Daredevil karakteri ile gözüken bir karakter.

Hawkeye dizisinin başrolünde Jeremy Renner ve Hailee Steinfeld bulunuyor. Ayrıca Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Black Widow'u konumundaki Florence Pugh da bu dizide bulunacak.

https://www.gamesradar.com/hawkeye-spin-off-may-already-be-in-the-works-for-disney-plus/

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