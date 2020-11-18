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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı

    The Godfather III'ün yeniden kurgulanmış hali olan The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone isimli filmden ilk fragman paylaşıldı.
    10 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı
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    Sinema sektörünün belki de en iyi iki filmine sahip olan The Godfather serisinin üçüncü filmi ne yazık ki ilk iki film kadar sevilen bir film olmamıştı. Geçtiğimiz aylarda da üçüncü filmin yeninden kurgulanmış bir halinin geleceği duyurulmuştu.

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    İlk iki filmin yönetmenliğini yapan başarılı yönetmen Francis Ford Coppola, üçüncü filmi yeniden kurgulamaya başladı ve geçtiğimiz saatlerde de bu kurguya ait ilk fragman paylaşıldı. Film temelde aslında aynı film ancak Francis Ford Coppola, zamanında istediği kurguyu stüdyo çok karıştığı için yapamadığını söylemişti. Bu yüzden orijinalden biraz daha farklı ve yönetmenin istediği şekilde olacak.

    Bu yeni kurgulanmış film The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone ismi ile yayınlanacak. Film 4 Aralık’ta Amerika’da vizyona girecek ve 8 Aralık’ta da dijital olarak yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    17 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
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