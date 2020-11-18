The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı

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Sinema sektörünün belki de en iyi iki filmine sahip olan The Godfather serisinin üçüncü filmi ne yazık ki ilk iki film kadar sevilen bir film olmamıştı. Geçtiğimiz aylarda da üçüncü filmin yeninden kurgulanmış bir halinin geleceği duyurulmuştu.

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İlk iki filmin yönetmenliğini yapan başarılı yönetmen Francis Ford Coppola, üçüncü filmi yeniden kurgulamaya başladı ve geçtiğimiz saatlerde de bu kurguya ait ilk fragman paylaşıldı. Film temelde aslında aynı film ancak Francis Ford Coppola, zamanında istediği kurguyu stüdyo çok karıştığı için yapamadığını söylemişti. Bu yüzden orijinalden biraz daha farklı ve yönetmenin istediği şekilde olacak.

Bu yeni kurgulanmış film The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone ismi ile yayınlanacak. Film 4 Aralık’ta Amerika’da vizyona girecek ve 8 Aralık’ta da dijital olarak yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

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