Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü?

Netflix'in yükselen başarısı ve popülerliğinin ardından bildiğiniz gibi birçok şirket video akış servisi yayınlamaya başladı. Disney+, hulu, HBO Max derken ortalık tamamen video akış hizmeti ile doldu taştı.

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ScreenRant isimli internet sitesi, Antenna Analytics ile özel olarak iletişime geçerek bu video akış servislerinin 2020'de ne kadar büyüdüğünü öğrenmiş. Verilerin içinde Amazon Prime Video hariç birçok büyük video akış servisi bulunuyor. Habere göre video akış hizmetleri 2020'de %37 büyümüş. Bu büyümenin çok büyük bir kısmı Disney+'tan gelmiş.

Disney+'tan geliyor oluşu aslında şaşırılacak bir şey değil çünkü servis zaten 2019'un son aylarında açıldı ve geçtiğimiz günlerde 73 milyon aboneyi geçtiği açıklandı. Disney+, Netflix ve hulu'nun ardından Amerika'daki en büyük üçüncü video akış hizmeti konumunda. Disney+ bu oranda bir büyümeyi devam ettirirse ikinciyi sırayı çok rahat bir şekilde alacak. Disney+'ın büyüme oranı daha da artacaktır çünkü en çok güvendiği Marvel dizileri henüz yayınlanamadı salgın sebebiyle.

Netflix'in de bu süreçte durmadan ilerlediğini belirtmek gerekiyor. Disney+, ekstrem bir durum olmadığı sürece önümüzdeki brikaç yıl içinde Netflix'i geçebilecek gibi durmuyor. HBO Max ise yavaş ama başarılı bir şekilde ilerliyor. 2021 yılı da HBO Max için oldukça dolu duruyor.

https://screenrant.com/streaming-services-2020-growth-pandemic-subscribers/

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