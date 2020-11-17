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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü?

    Netflix ve sonrasında çıkan diğer video akış hizmetleri bir süredir büyüyordu ancak Covid-19 salgını bu tarz hizmetlerin çok daha fazla büyümesini sağladı. peki ne kadar büyüdüler?
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü?

    Netflix'in yükselen başarısı ve popülerliğinin ardından bildiğiniz gibi birçok şirket video akış servisi yayınlamaya başladı. Disney+, hulu, HBO Max derken ortalık tamamen video akış hizmeti ile doldu taştı.

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    ScreenRant isimli internet sitesi, Antenna Analytics ile özel olarak iletişime geçerek bu video akış servislerinin 2020'de ne kadar büyüdüğünü öğrenmiş. Verilerin içinde Amazon Prime Video hariç birçok büyük video akış servisi bulunuyor. Habere göre video akış hizmetleri 2020'de %37 büyümüş. Bu büyümenin çok büyük bir kısmı Disney+'tan gelmiş.

    Disney+'tan geliyor oluşu aslında şaşırılacak bir şey değil çünkü servis zaten 2019'un son aylarında açıldı ve geçtiğimiz günlerde 73 milyon aboneyi geçtiği açıklandı. Disney+, Netflix ve hulu'nun ardından Amerika'daki en büyük üçüncü video akış hizmeti konumunda. Disney+ bu oranda bir büyümeyi devam ettirirse ikinciyi sırayı çok rahat bir şekilde alacak. Disney+'ın büyüme oranı daha da artacaktır çünkü en çok güvendiği Marvel dizileri henüz yayınlanamadı salgın sebebiyle. 

    Netflix'in de bu süreçte durmadan ilerlediğini belirtmek gerekiyor. Disney+, ekstrem bir durum olmadığı sürece önümüzdeki brikaç yıl içinde Netflix'i geçebilecek gibi durmuyor. HBO Max ise yavaş ama başarılı bir şekilde ilerliyor. 2021 yılı da HBO Max için oldukça dolu duruyor.



    https://screenrant.com/streaming-services-2020-growth-pandemic-subscribers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    6 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    elbette uygulamalarındaki rahatlığı tutmaz ama düzgün bir IP tv hepsinin işini görür.
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