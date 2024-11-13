The Guardian, X'de paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıkladı: İşte sebebi

X'te 10,7 milyon takipçisi olan sol eğilimli The Guardian, platformdan çekilen ilk büyük İngiliz medya şirketi oldu. Bazı eleştirmenler, Musk'ın platforma müdahale etmeme yaklaşımının, yalan haberlerin ve nefret söyleminin yayılmasına izin verdiğini söylüyor.
The Guardian, web sitesinde yayınlanan bir başyazıda şu sözlere yer verdi: "X'te olmanın faydalarının artık olumsuzluklardan daha ağır bastığını ve kaynakların gazeteciliğimizi başka yerlerde tanıtmak için daha iyi kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu, platformda tanıtılan veya bulunan aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçılık da dahil olmak üzere genellikle rahatsız edici içerikler göz önüne alındığında bir süredir düşündüğümüz bir şeydi."
Açıklamada ayrıca Musk'ın Trump'a olan desteği eleştirilerek şu sözlere yer verildi: "ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor."
The Guardian muhabirlerinin X'i haber toplama amacıyla kullanmaya devam edebileceği kaydedilen açıklamada, canlı haber yayıncılığı çerçevesinde X içeriklerinin zaman zaman gazetenin makalelerinde kullanılabileceği ifade edildi. Aynı zamanda gazete içeriklerinin de kullanıcılar tarafından X'de kullanılabileceği belirtildi.Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/guardian-quits-x-social-media-platform-citing-racism-conspiracy-theories-2024-11-13/ https://www.aa.com.tr/tr/dunya/the-guardian-artik-sosyal-medya-platformu-xte-paylasim-yapmayacagini-duyurdu/3392996 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir