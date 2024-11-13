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    The Guardian, X'de paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıkladı: İşte sebebi

    İngiltere merkezli The Guardian, Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda artan ırkçı paylaşımlar, komplo teorileri ve rahatsız edici içerikler nedeniyle paylaşım yapmama kararı aldı.
    The Guardian, X'de paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıkladı
    İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda bundan sonra paylaşım yapmayacağını açıkladı. The Guardian, platformda artan ırkçı paylaşımlar, komplo teorileri ve rahatsız edici içerikler nedeniyle bu kararı aldıklarını duyurdu.

    X'te 10,7 milyon takipçisi olan sol eğilimli The Guardian, platformdan çekilen ilk büyük İngiliz medya şirketi oldu. Bazı eleştirmenler, Musk'ın platforma müdahale etmeme yaklaşımının, yalan haberlerin ve nefret söyleminin yayılmasına izin verdiğini söylüyor.

    The Guardian, web sitesinde yayınlanan bir başyazıda şu sözlere yer verdi: "X'te olmanın faydalarının artık olumsuzluklardan daha ağır bastığını ve kaynakların gazeteciliğimizi başka yerlerde tanıtmak için daha iyi kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu, platformda tanıtılan veya bulunan aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçılık da dahil olmak üzere genellikle rahatsız edici içerikler göz önüne alındığında bir süredir düşündüğümüz bir şeydi."

    Açıklamada ayrıca Musk'ın Trump'a olan desteği eleştirilerek şu sözlere yer verildi: "ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor."

    The Guardian muhabirlerinin X'i haber toplama amacıyla kullanmaya devam edebileceği kaydedilen açıklamada, canlı haber yayıncılığı çerçevesinde X içeriklerinin zaman zaman gazetenin makalelerinde kullanılabileceği ifade edildi. Aynı zamanda gazete içeriklerinin de kullanıcılar tarafından X'de kullanılabileceği belirtildi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/guardian-quits-x-social-media-platform-citing-racism-conspiracy-theories-2024-11-13/ https://www.aa.com.tr/tr/dunya/the-guardian-artik-sosyal-medya-platformu-xte-paylasim-yapmayacagini-duyurdu/3392996
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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