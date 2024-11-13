The Guardian, X'de paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıkladı: İşte sebebi

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İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda bundan sonra paylaşım yapmayacağını açıkladı. The Guardian, platformda artan ırkçı paylaşımlar, komplo teorileri ve rahatsız edici içerikler nedeniyle bu kararı aldıklarını duyurdu.

X'te 10,7 milyon takipçisi olan sol eğilimli The Guardian, platformdan çekilen ilk büyük İngiliz medya şirketi oldu. Bazı eleştirmenler, Musk'ın platforma müdahale etmeme yaklaşımının, yalan haberlerin ve nefret söyleminin yayılmasına izin verdiğini söylüyor.

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The Guardian, web sitesinde yayınlanan bir başyazıda şu sözlere yer verdi: "X'te olmanın faydalarının artık olumsuzluklardan daha ağır bastığını ve kaynakların gazeteciliğimizi başka yerlerde tanıtmak için daha iyi kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu, platformda tanıtılan veya bulunan aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçılık da dahil olmak üzere genellikle rahatsız edici içerikler göz önüne alındığında bir süredir düşündüğümüz bir şeydi."

Açıklamada ayrıca Musk'ın Trump'a olan desteği eleştirilerek şu sözlere yer verildi: "ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor."

The Guardian muhabirlerinin X'i haber toplama amacıyla kullanmaya devam edebileceği kaydedilen açıklamada, canlı haber yayıncılığı çerçevesinde X içeriklerinin zaman zaman gazetenin makalelerinde kullanılabileceği ifade edildi. Aynı zamanda gazete içeriklerinin de kullanıcılar tarafından X'de kullanılabileceği belirtildi.

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The Guardian, X'de paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıkladı