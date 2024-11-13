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    Anlık Bildirim

    Trump, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceğini duyurdu

    Trump yönetiminde Elon Musk'ın yeni görevi belli oldu: Musk ve eski başkan adayı Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (Doge) başına geçecek.       
    trump elon musk hükümet verimliliği bakanlığını yönetecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk ve eski başkan adayı Vivek Ramaswamy, Donald Trump'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı (DOGE) yönetecek. İsmine rağmen, bakanlık bir hükümet ajansı olmayacak. Trump yaptığı açıklamada, Musk ve Ramaswamy'nin Beyaz Saray'a tavsiye ve rehberlik sunmak için hükümet dışı çalışacaklarını ve Bütçe ve Yönetim Ofisi ile iş birliğinde büyük ölçekli yapısal reformları yönlendirecek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş bir girişimci yaklaşım yaratacaklarını söyledi. Bu hareketin hükümet sistemlerini şok edeceğini de sözlerine ekledi.

    Trump yönetiminde Elon Musk'ın yeni görevi ne olacak?

    Trump, ikilinin yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırması, aşırı düzenlemeleri azaltması, gereksiz harcamaları kesmesi ve federal ajansları yeniden yapılandırması için yol açacağını söyledi. Musk, maksimum şeffaflık için bakanlığın tüm yaptıklarını internet üzerinden belgeleme sözü verdi.

    Yalnız kuruluşun nasıl çalışacağı belli değil. Hükümete tavsiyelerde bulunan dış grupların nasıl çalışması ve halka karşı nasıl hesap vermesi gerektiğini belirleyen Federal Danışma Komitesi Yasası kapsamına girebilir. Federal çalışanların genellikle olası çıkar çatışmalarını önlemek ve işleriyle ilgili önemli varlıklarını elden çıkarmak için varlıklarını ve bağlantılarını paylaşmaları gerekiyor. Ancak, Musk ve Ramaswamy resmi federal çalışanlar olmayacakları için bu gerekliliklerle veya etik sınırlamalarla karşılaşmayacaklar.

    Trump, bakanlık çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026'da tamamlanacağını söyledi. Trump, “Daha fazla verimliliğe ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir Hükümet, Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yıldönümünde Amerika için mükemmel bir hediye olacak. Başarılı olacaklarından eminim!" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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