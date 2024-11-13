Trump, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Elon Musk ve eski başkan adayı Vivek Ramaswamy, Donald Trump'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı (DOGE) yönetecek. İsmine rağmen, bakanlık bir hükümet ajansı olmayacak. Trump yaptığı açıklamada, Musk ve Ramaswamy'nin Beyaz Saray'a tavsiye ve rehberlik sunmak için hükümet dışı çalışacaklarını ve Bütçe ve Yönetim Ofisi ile iş birliğinde büyük ölçekli yapısal reformları yönlendirecek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş bir girişimci yaklaşım yaratacaklarını söyledi. Bu hareketin hükümet sistemlerini şok edeceğini de sözlerine ekledi.

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Trump yönetiminde Elon Musk'ın yeni görevi ne olacak?

Trump, ikilinin yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırması, aşırı düzenlemeleri azaltması, gereksiz harcamaları kesmesi ve federal ajansları yeniden yapılandırması için yol açacağını söyledi. Musk, maksimum şeffaflık için bakanlığın tüm yaptıklarını internet üzerinden belgeleme sözü verdi.

Yalnız kuruluşun nasıl çalışacağı belli değil. Hükümete tavsiyelerde bulunan dış grupların nasıl çalışması ve halka karşı nasıl hesap vermesi gerektiğini belirleyen Federal Danışma Komitesi Yasası kapsamına girebilir. Federal çalışanların genellikle olası çıkar çatışmalarını önlemek ve işleriyle ilgili önemli varlıklarını elden çıkarmak için varlıklarını ve bağlantılarını paylaşmaları gerekiyor. Ancak, Musk ve Ramaswamy resmi federal çalışanlar olmayacakları için bu gerekliliklerle veya etik sınırlamalarla karşılaşmayacaklar.

Trump, bakanlık çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026'da tamamlanacağını söyledi. Trump, “Daha fazla verimliliğe ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir Hükümet, Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yıldönümünde Amerika için mükemmel bir hediye olacak. Başarılı olacaklarından eminim!" dedi.

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Trump: Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yönetecek