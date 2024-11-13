Trump, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceğini duyurdu

Trump yönetiminde Elon Musk'ın yeni görevi ne olacak?
Trump, ikilinin yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırması, aşırı düzenlemeleri azaltması, gereksiz harcamaları kesmesi ve federal ajansları yeniden yapılandırması için yol açacağını söyledi. Musk, maksimum şeffaflık için bakanlığın tüm yaptıklarını internet üzerinden belgeleme sözü verdi.
Yalnız kuruluşun nasıl çalışacağı belli değil. Hükümete tavsiyelerde bulunan dış grupların nasıl çalışması ve halka karşı nasıl hesap vermesi gerektiğini belirleyen Federal Danışma Komitesi Yasası kapsamına girebilir. Federal çalışanların genellikle olası çıkar çatışmalarını önlemek ve işleriyle ilgili önemli varlıklarını elden çıkarmak için varlıklarını ve bağlantılarını paylaşmaları gerekiyor. Ancak, Musk ve Ramaswamy resmi federal çalışanlar olmayacakları için bu gerekliliklerle veya etik sınırlamalarla karşılaşmayacaklar.
Trump, bakanlık çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026'da tamamlanacağını söyledi. Trump, “Daha fazla verimliliğe ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir Hükümet, Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yıldönümünde Amerika için mükemmel bir hediye olacak. Başarılı olacaklarından eminim!" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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