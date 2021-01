The Last of Us 2'nin ses tasarımcısı God of War 2'yi geliştiren ekibe katıldı

Tam Boyutta Gör

2020 yılının en önemli oyunlarından biri de her ne kadar tartışmalara yol açsa da The Last of Us 2'ydi. Her ne kadar oyun hikayesi açısından tartışılsa da oyunun sesleri kesinlikle tartışmasız çok iyiydi.

Geçtiğimiz saatlerde yenilenmiş God of War'ın devamı olan God of War Ragnarok isimli oyunun ekibine başarılı bir isim katıldı. The Last of Us Part II'nin ses tasarımcılarından biri olan Beau Anthony Jimenez, God of War 2'yi geliştiren Santa Monica stüdyosuna katıldığını Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

The Last of Us Part II'yi oynayanların da bileceği gibi oyunun ses tasarımları gerçekten çok başarılıydı. Oyundaki özellikle sesleri daha dikkatli dinleyip ona göre davrandığınız bir özellik bulunuyor ve o kısımlar gerçekten insanı hayran bırakan cinsten.

Ayrıca Red Dead Redemption 2'de Arthur karakterini seslendiren Roger Clark isimli oyuncunun da God of War 2 ekibine katıldığını söyleniyor ancak resmi bir açıklama mevcut değil.

God of War Ragnarok kod isimli ikinci oyunun bu yıl çıkacağı açıklandı ancak oyunun erteleneceğine neredeyse herkes emin.

