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    The Last of Us 2'nin ses tasarımcısı God of War 2'yi geliştiren ekibe katıldı

    2020 yılının önemli oyunlarından biri olan The Last of Us 2'nin ses tasarımcısı Beau Anthony Jimenez, God of War 2'nin üzerinde çalışmak için Santa Monica'ya katıldı.
    55 dk.
    144
    20
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Last of Us 2'nin ses tasarımcısı God of War 2'yi geliştiren ekibe katıldı
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    2020 yılının en önemli oyunlarından biri de her ne kadar tartışmalara yol açsa da The Last of Us 2'ydi. Her ne kadar oyun hikayesi açısından tartışılsa da oyunun sesleri kesinlikle tartışmasız çok iyiydi. 

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    Geçtiğimiz saatlerde yenilenmiş God of War'ın devamı olan God of War Ragnarok isimli oyunun ekibine başarılı bir isim katıldı. The Last of Us Part II'nin ses tasarımcılarından biri olan Beau Anthony Jimenez, God of War 2'yi geliştiren Santa Monica stüdyosuna katıldığını Twitter hesabı üzerinden açıkladı. 

    The Last of Us Part II'yi oynayanların da bileceği gibi oyunun ses tasarımları gerçekten çok başarılıydı. Oyundaki özellikle sesleri daha dikkatli dinleyip ona göre davrandığınız bir özellik bulunuyor ve o kısımlar gerçekten insanı hayran bırakan cinsten. 

    Ayrıca Red Dead Redemption 2'de Arthur karakterini seslendiren Roger Clark isimli oyuncunun da God of War 2 ekibine katıldığını söyleniyor ancak resmi bir açıklama mevcut değil.

    God of War Ragnarok kod isimli ikinci oyunun bu yıl çıkacağı açıklandı ancak oyunun erteleneceğine neredeyse herkes emin. 



    Kaynakça https://www.gamesradar.com/former-the-last-of-us-2-audio-designer-now-working-on-god-of-war-sequel/ https://www.gamesradar.com/red-dead-redemption-2-actor-could-be-working-with-sony-santa-monica/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    3 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    3 saat önce
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