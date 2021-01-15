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    Ubisoft'un açık dünya Star Wars oyunundan yeni detaylar açığa çıktı

    Geçtiğimiz günlerde duyurulan açık dünya Star Wars oyunu için bazı işe alım ilanları ortaya çıktı. Bu ilanlar oyunun bazı detaylarını ortaya çıkarıyor.
    2 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ubisoft'un açık dünya Star Wars oyunundan yeni detaylar açığa çıktı
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    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı geliştiricliğini ise The Division'dan tanıdığımız Massive Entertainment'ın yaptığı açık dünya Star Wars oyunu geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

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    Duyurulan oyunun bir açık dünya oyunu olduğu ve henüz geliştirme sürecinin çok başında olduğu söylendi. Hatta o kadar başında ki hâlâ işe alım yapılıyor. Bu işe alım ilanları sayesinde de oyunun bazı detayları ortaya çıkmış oldu. Dediğimiz gibi oyunun yalnızca açık dünya oyunu olduğu biliniyordu şimdiye kadar.

    İş ilanlarına bakıldığında ise oyunun hikaye odaklı olacağı gözüküyor. Ayrıca kıdemli oyun tasarımcısı pozisyonu için de özellikle RPG ve aksiyon-macera oyunlarında tecrübeli biri aranıyor. Büyük ihtimalle oyun saf bir RPG olmayıp onun yerine RPG mekanikleri barındıracaktır. Star Wars Jedi Falen Order'a yakın bir tarz diyebiliriz. Son olarak kıdemli yazar pozisyonu için de mevcut bir IP içerisinde araştırma yapabilen ve gerçekliğe dayalı senaryo yazabilecek biri aranıyor.

     Oyunun yaratıcı yönetmenliğini The Division 2 ve The Crew yönetmeni olan Julian Gerighty üstleniyor ve oyun Snowdrop Engine grafik motorunu kullanacak. Çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Bir süre de öğrenemeyeceğiz gibi duruyor.



    https://www.ign.com/articles/ubisoft-massives-star-wars-game-job-listing-hint-at-game-details Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    onurfredy (onur kuru) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Massive studyosu cok iyi ben guveniyorum single player multiplayer olur
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    ozzkali 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Batuhangover01 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Star wars haklarına ea games sahip değil mi neden ubisoft yapıyor?
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ubisoftun gerçek parayla sattığı oyun içi itemleri meşhurdur ac serisindeki gibi.

    Pek Yakında mitolojik bir hayvana binen dart vader görürsek şaşırmayalim :)))
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    napolyon94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ghost Jedi: Sith Revenge
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    hksdejavu (Kaan ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    açık dünya mı? açık galaksi mi?
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    volcy123 1 sa. ( Mesaj Silindi ) hksdejavu
    açık ünya
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