Ubisoft'un açık dünya Star Wars oyunundan yeni detaylar açığa çıktı

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Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı geliştiricliğini ise The Division'dan tanıdığımız Massive Entertainment'ın yaptığı açık dünya Star Wars oyunu geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

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Ubisoft, açık dünya Star Wars oyunu duyurdu

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Duyurulan oyunun bir açık dünya oyunu olduğu ve henüz geliştirme sürecinin çok başında olduğu söylendi. Hatta o kadar başında ki hâlâ işe alım yapılıyor. Bu işe alım ilanları sayesinde de oyunun bazı detayları ortaya çıkmış oldu. Dediğimiz gibi oyunun yalnızca açık dünya oyunu olduğu biliniyordu şimdiye kadar.

İş ilanlarına bakıldığında ise oyunun hikaye odaklı olacağı gözüküyor. Ayrıca kıdemli oyun tasarımcısı pozisyonu için de özellikle RPG ve aksiyon-macera oyunlarında tecrübeli biri aranıyor. Büyük ihtimalle oyun saf bir RPG olmayıp onun yerine RPG mekanikleri barındıracaktır. Star Wars Jedi Falen Order'a yakın bir tarz diyebiliriz. Son olarak kıdemli yazar pozisyonu için de mevcut bir IP içerisinde araştırma yapabilen ve gerçekliğe dayalı senaryo yazabilecek biri aranıyor.

Oyunun yaratıcı yönetmenliğini The Division 2 ve The Crew yönetmeni olan Julian Gerighty üstleniyor ve oyun Snowdrop Engine grafik motorunu kullanacak. Çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Bir süre de öğrenemeyeceğiz gibi duruyor.

https://www.ign.com/articles/ubisoft-massives-star-wars-game-job-listing-hint-at-game-details

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