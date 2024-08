Tam Boyutta Gör Video oyun dünyasının en ikonik yapımlarından biri hâline gelen ve yakın tarihte dizi versiyonu ile tanıştığımız The Last of Us ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. HBO Max, yıllık takviminin bulunduğu yeni bir videoda The Last of Us 2. Sezon fragmanını paylaştı. İşte The Last of Us Part II'deki olaylara odaklanan ikinci sezondan görüntüler...

The Last of Us 2. Sezon fragmanı yayınlandı

Yayınlanan fragmana baktığımızda, Joel ve Ellie'yi ayrı ayrı görüyoruz. Joel, geçmiş eylemleriyle yüzleşmek zorunda kalırken, Isabela Merced'in canlandırdığı Dina gibi diğer karakterleri de ilk kez görüyoruz. Ayrıca Joel'in kardeşi Tommy'nin (Gabriel Luna) Jackson topluluğunu bir saldırıdan korumaya çalıştığı, Ellie’nin ise enfekte olmuş birinden kaçmaya çalıştığı aksiyon dolu sahneler karşımıza çıkıyor.

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döneceği 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Jesse'ye Young Mazino, Mel'e Ariela Barer, Nora'ya Tati Gabrielle, Owen'a Spencer Lord, Manny'ye ise Danny Ramirez hayat verecek. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl dizinin yapımcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, hikayenin orijinalinden çok daha karmaşık olması nedeniyle Last of Us Part II'deki olayları iki sezona bölmeye karar verdiler. Buna bağlı olarak ikinci sezon sadece yedi bölüm, üçüncü sezonun ise "önemli ölçüde daha büyük" olacağı paylaşıldı.

The Last of Us 2. Sezon ne zaman çıkacak?

HBO Max, The Last of Us’ın 2. sezonunun 2025 yılında yayınlanacağını duyurdu. Net bir tarih bilgisi ise henüz paylaşılmış değil.

