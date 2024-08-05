The Last of Us 2. Sezon fragmanı yayınlandı
Yayınlanan fragmana baktığımızda, Joel ve Ellie'yi ayrı ayrı görüyoruz. Joel, geçmiş eylemleriyle yüzleşmek zorunda kalırken, Isabela Merced'in canlandırdığı Dina gibi diğer karakterleri de ilk kez görüyoruz. Ayrıca Joel'in kardeşi Tommy'nin (Gabriel Luna) Jackson topluluğunu bir saldırıdan korumaya çalıştığı, Ellie’nin ise enfekte olmuş birinden kaçmaya çalıştığı aksiyon dolu sahneler karşımıza çıkıyor.
Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döneceği 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Jesse'ye Young Mazino, Mel'e Ariela Barer, Nora'ya Tati Gabrielle, Owen'a Spencer Lord, Manny'ye ise Danny Ramirez hayat verecek. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.
Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl dizinin yapımcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, hikayenin orijinalinden çok daha karmaşık olması nedeniyle Last of Us Part II'deki olayları iki sezona bölmeye karar verdiler. Buna bağlı olarak ikinci sezon sadece yedi bölüm, üçüncü sezonun ise "önemli ölçüde daha büyük" olacağı paylaşıldı.
The Last of Us 2. Sezon ne zaman çıkacak?
HBO Max, The Last of Us’ın 2. sezonunun 2025 yılında yayınlanacağını duyurdu. Net bir tarih bilgisi ise henüz paylaşılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.