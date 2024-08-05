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    The Last of Us 2. Sezon fragmanı yayınlandı

    The Last of Us'ın heyecanla beklenen 2. sezonundan ilk video paylaşıldı. İkinci oyundan karakterleri de görmeye başlayacağımız 2. sezonun 2025'te izleyici ile buluşması bekleniyor.
    The Last of Us 2. Sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Video oyun dünyasının en ikonik yapımlarından biri hâline gelen ve yakın tarihte dizi versiyonu ile tanıştığımız The Last of Us ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. HBO Max, yıllık takviminin bulunduğu yeni bir videoda The Last of Us 2. Sezon fragmanını paylaştı. İşte The Last of Us Part II'deki olaylara odaklanan ikinci sezondan görüntüler...

    The Last of Us 2. Sezon fragmanı yayınlandı

    Yayınlanan fragmana baktığımızda, Joel ve Ellie'yi ayrı ayrı görüyoruz. Joel, geçmiş eylemleriyle yüzleşmek zorunda kalırken, Isabela Merced'in canlandırdığı Dina gibi diğer karakterleri de ilk kez görüyoruz. Ayrıca Joel'in kardeşi Tommy'nin (Gabriel Luna) Jackson topluluğunu bir saldırıdan korumaya çalıştığı, Ellie’nin ise enfekte olmuş birinden kaçmaya çalıştığı aksiyon dolu sahneler karşımıza çıkıyor.

    Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döneceği 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Jesse'ye Young Mazino, Mel'e Ariela Barer, Nora'ya Tati Gabrielle, Owen'a Spencer Lord, Manny'ye ise Danny Ramirez hayat verecek. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

    Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl dizinin yapımcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, hikayenin orijinalinden çok daha karmaşık olması nedeniyle Last of Us Part II'deki olayları iki sezona bölmeye karar verdiler. Buna bağlı olarak ikinci sezon sadece yedi bölüm, üçüncü sezonun ise "önemli ölçüde daha büyük" olacağı paylaşıldı.

    The Last of Us 2. Sezon ne zaman çıkacak?

    HBO Max, The Last of Us’ın 2. sezonunun 2025 yılında yayınlanacağını duyurdu. Net bir tarih bilgisi ise henüz paylaşılmış değil. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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