The Last of Us'ın 2. sezonundan yeni fragman geldi; Dizinin hangi ay döneceği belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de The Last of Us olacak. 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan dizi, çok yakında 2. sezonuyla ekranlara dönecek. Yayın tarihi yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, diziden yeni bir fragman yayınladı. Bu fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de netlik kazanmış oldu. The Last of Us'ın heyecanla beklenen 2. sezonu nisan ayında izleyici ile buluşacak.

2024'te korsan sitelerinde en çok izlenen 10 dizi açıklandı 2 gün önce eklendi

The Last of Us 2. Sezon Hikâyeyi Beş Yıl İleriye Taşıyacak

Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri taşıyacak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döndüğü 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri de görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Isaac Dixon'a Jeffrey Wright hayat verecek. Yeni sezonda ekibe dâhil olacakd diğer isimler Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen) ve Danny Ramirez (Manny) olacak. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Last of Us 2. sezondan yeni fragman