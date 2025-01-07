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    The Last of Us'ın 2. sezonundan yeni fragman geldi; Dizinin hangi ay döneceği belli oldu

    İlk sezonuyla beğeni kazanan The Last of Us dizisinin merakla beklenen 2. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragmanla birlikte dizinin hangi ayda ekranlara döneceği de belli oldu.
    The Last of Us 2. sezondan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de The Last of Us olacak. 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan dizi, çok yakında 2. sezonuyla ekranlara dönecek. Yayın tarihi yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, diziden yeni bir fragman yayınladı. Bu fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de netlik kazanmış oldu. The Last of Us'ın heyecanla beklenen 2. sezonu nisan ayında izleyici ile buluşacak.

    The Last of Us 2. Sezon Hikâyeyi Beş Yıl İleriye Taşıyacak

    Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri taşıyacak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

    Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döndüğü 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri de görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Isaac Dixon'a Jeffrey Wright hayat verecek. Yeni sezonda ekibe dâhil olacakd diğer isimler Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen) ve Danny Ramirez (Manny) olacak. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 8 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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