The Last of Us'ın 2. sezonundan yeni fragman geldi; Dizinin hangi ay döneceği belli oldu

İlk sezonuyla beğeni kazanan The Last of Us dizisinin merakla beklenen 2. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragmanla birlikte dizinin hangi ayda ekranlara döneceği de belli oldu.