The Last of Us'ın 2. sezonundan yeni fragman geldi; Dizinin hangi ay döneceği belli oldu

The Last of Us 2. Sezon Hikâyeyi Beş Yıl İleriye Taşıyacak
Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri taşıyacak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."
Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döndüğü 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri de görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Isaac Dixon'a Jeffrey Wright hayat verecek. Yeni sezonda ekibe dâhil olacakd diğer isimler Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen) ve Danny Ramirez (Manny) olacak. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.