The Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima'nın yeni çıkış tarihleri açıklandı

Tam Boyutta Gör

COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenen The Last of Us 2'nin yeni çıkış tarihi açıklandı. Naughty Dog ve Sony tarafından bugün yapılan duyuruya göre The Last of Us Part II, 19 Haziran 2020'de oyunseverlerle buluşacak.

Sony ayrıca bu yılın bir diğer merakla beklenen oyunu olan Ghost of Tsushima'nın da çıkış tarihini değiştirdi. Normalde 26 Haziran'da çıkması beklenen Ghost of Tsushima, 17 Temmuz'a ertelendi. Böylece PlayStation 4 sahipleri yaklaşık bir ay arayla iki büyük exclusive oyun deneyimi yaşayabilecek.

İlginizi Çekebilir

The Last of Us 2 süresiz ertelendi: Yeni çıkış tarihi belli değil

The Last of Us 2'den büyük sızıntılar var, Naughty Dog'da neler oluyor?

The Last of Us Part II'yi merakla bekleyenlerdenseniz şu sıralar biraz dikkatli olmanızda fayda var. Naughty Dog'un eski bir çalışanı, bugün oyunla ilgili çok büyük spoilerlar sızdırdı. Oyunun başından sonuna kadar tüm önemli detaylar sızan videolarda yer alıyor.

Spoiler videoları YouTube üzerinden anonim bir şekilde paylaşılmıştı. Videoları sızdıran kişinin, parasını alamayan eski bir Naughty Dog çalışanı olduğu söyleniyor.

Naughty Dog'daki çalışma ortamıyla ilgili uzun süredir pek de hoş olmayan haberler yapılıyordu. Kotaku'dan Jason Screirer'a konuşan Naughty Dog çalışanları, The Last of Us 2'nin geliştirme sürecinde stüdyoda günlük 12 saati aşan ve hafta sonlarının da dahil olduğu mesailer yapıldığını belirtmişti. Bugün ortaya çıkan spoilerların, Naughty Dog'daki bu çalışanları "öğütme" kültürünün bir sonucu olduğu söyleniyor.

Sony'nin yeni çıkış tarihini bu spoilerlardan hemen sonra açıklaması da biraz enteresan olmuş diyebiliriz. Naughty Dog/Sony için bugün epey bir eleştiri yapılıyordu, çıkış tarihinin hemen bunun ardından açıklanması sanki biraz negatif PR'ı tersine çevirmek için atılmış bir adım gibi.

https://www.theverge.com/2020/4/27/21238450/sony-playstation-4-the-last-of-us-part-2-ghost-of-tsushima-launch-date

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.