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    The Last of Us dizisi BluTV’de yayınlanacak: İşte yayın tarihi ve dizinin konusu

    PlayStation platformunun popüler yapımı olan The Last of US dizi olarak karşımıza çıkmak üzere. Dizinin yayın tarihi açıklanırken Türkiye’de hangi platformda yayınlanacağı da duyuruldu.
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    The Last of Us BluTV’de yayınlanacak: İşte yayın tarihi ve konusu Tam Boyutta Gör
    The Last of Us dizisi bilindiği üzere HBO tarafından hazırlanıyor ancak ülkemizde resmi olarak HBO’nun servisi olmadığından dolayı kullanıcılar dizinin Türkiye’de yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. Yapılan açıklama ile The Last of Us'ın nerede yayınlanacağı netleşmiş oldu.

    The Last of Us hangi platformda yayınlanacak?

    Şimdi ise bu merak giderildi zira The Last of US’ın Blu TV üzerinden yayınlanacağı açıklandı. Blu TV’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Karanlıkta kaybolduğunda ışığı ara" ifadeleri kullanılırken dizinin 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren platformda yayınlanacağı duyuruldu.

    The Last of Us (Dizi) konusu

    Yılın beklenen dizilerinden olan The Last of Us, esasında Playstation’da yayınlanan ilk oyunun bir uyarlaması niteliğinde. Dizinin başrolünde Joel'i Pedro Pascal canlandırırken Ellie'yi ise Bella Ramsey canlandırıyor. The Last of Us dizisinin konusu ve hikayesi modern uygarlığın yok edilmesinin 20 yıl sonrasında geçiyor. Tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresi olarak ise Ellie görülüyor. Joel ise Ellie’yi kurtarmak üzere tutulan birisidir ancak onu bilim insanlarına teslim edip etmemek arasında kararsızdır. Sonuç olarak Joel ve Ellie amansız zorlu bir dünyada hayatta kalmak zorundadır.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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