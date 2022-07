Merakla beklenen The Last of Us dizisi 2023'ün ilk aylarında yayınlanacak

PlayStation'ın sevilen oyunlarından olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizisi geliyor. Çekimleri şu anda devam eden dizinin yayın dönemi de açıklandı.

The Last of Us Dizisi 2023'te

Geçtiğimiz saatlerde The Hollywood Reporter'ın yaptığı habere göre HBO'nun merakla beklenen The Last of Us dizisi 2023'ün ilk çeyreğinde yayınlanacak. Ne yazık ki net bir tarih yine verilmedi.

2 Eylül 2022'de ise ilk oyunun remake versiyonu PlayStation 5 için çıkışını yapacak. henüz resmi bir açıklama yapılmasa da 2023'ün ilk çeyreğinde ilk oyunun PC versiyonunun da çıkış yapması bekleniyor. Dizi ve PC versiyonunun tarihleri yakın olabilir.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak.

Dizinin şu ana kadar belli olan oyuncu kadrosu şöyle: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene),Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Jeffrey Pierce (Perry), Con O'Neill (Bill) ve Murray Bartlett (Frank).

