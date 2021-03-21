Yeni Resident Evil filminin ismi ve detayları açıklandı

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Sevilen oyun serisi Resident Evil yepyeni bir filmle çok yakında beyaz perdeye geri dönüyor. Yeni bir kadro ve hikayeyle gelen filmden bugün bazı detaylar verildi. IGN'ye konuşan yönetmen Johannes Roberts, filmin Resident Evil: Welcome to Raccoon City ismiyle vizyona gireceğini açıkladı.

Roberts'ın ifadelerine göre yeni Resident Evil filmi, serinin ilk iki oyununun hikayesini beyaz perdeye uyarlayacak. Yani ilk oyundan Spencer Mansion (Spencer Köşkü) ve ikinci oyundan Raccoon City Police Station (Raccoon City Polis İstasyonu) gibi popüler bazı lokasyonları filmde izleme fırsatı yakalayacağız. Daha önce sızan set fotoğraflarında da Spencer Mansion ve Raccoon City Orphanage gibi konumlardan görüntüler görmüştük.

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Yeni filmin Milla Jovovich'li diğer seriden tamamıyla bağımsız olacağını hatırlatan Roberts,"Tabii ki bir Resident Evil serisi var ancak bu filmin onunla hiçbir ilgisi yok. Video oyun serisinin köklerine dayanan tamamıyla yeni bir orijin hikayesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Roberts ayrıca filmin tıpkı oyunlardaki gibi karanlık ve korkutucu bir atmosfere sahip olacağını söyledi. Korku ve bilim kurgu sinemasının efsanevi yönetmenlerinden olan John Carpenter'ın büyük hayranı olduğunu belirten Roberts, yeni Resident Evil fiminde Carpenter'ın ünlü yapımları The Fog ve Assault on Precinct 13'den ilham aldığını açıkladı.

2002-2016 arasında yayınlanan Milla Jovovich'li ilk Resident Evil filmleri gişede başarıya ulaşmış olsa da serinin hayranlarının beğenisini kazanamamıştı. Yeni Resident Evil reboot filmi ise konusuyla ve karakterleriyle şu anda hayranların ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Resident Evil reboot filmi 3 Eylül'de sinemalarda yayınlanacak. Filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Kaya Scodelario (Claire Redfield)

Hannah John-Kamen (Jill Valentine)

Robbie Amell (Chris Redfield)

Avan Jogia (Leon S. Kennedy)

Tom Hopper (Albert Wesker)

Neal McDonough (William Birkin)

https://www.ign.com/articles/resident-evil-reboot-completely-new-franchise-paul-w-s-anderson

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