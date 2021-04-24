The Last of Us dizisinin kadrosuna iki yönetmen daha katıldı

Tam Boyutta Gör

Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en popüler ve başarılı yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizisi geliyor. Geçtiğimiz saatlerde dizinin yönetmen kadrosuna iki yeni isim daha eklendi.

İlginizi Çekebilir

HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisinin Tommy'si belli oldu

Ayrıca Bkz. "PS Plus Video Pass duyuruldu: PS Plus'a ek ücret olmadan filmler ve diziler eklenecek"

Geçtiğimiz aylarda dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstleneceği açıklanmıştı. Son açıklamaya göre iki yeni yönetmen daha dizinin kadrosuna katıldı.

Dizinin yönetmen kadrosuna Oscar'a aday olan Quo vadis, Aida? filminin yönetmenliğini yapan Jasmila Zbanic ve Border filmi ile tanınan Ali Abbasi katıldı. Yönetmenlerin hangi bölümleri ve kaç bölümü yöneteceği bilinmiyor. Ancak dizinin yönetmen kadrosuna baktığımızda daha bağımsız tarzda film yapan isimleri görebiliyoruz. Bu da dizinin dram tarafının kaliteli olacağını gösteriyor diyebiliriz. Umuyoruz yanılmayız.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak.

https://comicbook.com/gaming/news/hbo-the-last-of-us-directors-jasmila-zbanic-ali-abbasi/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.