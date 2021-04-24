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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us dizisinin kadrosuna iki yönetmen daha katıldı

    HBO'nun yayıncılığını yapacağı The Last of Us dizisinin kadrosuna iki yeni yönetmen daha katıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    24 Nisan 2021, 10:00 (1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Last of Us dizisinin kadrosuna iki yönetmen daha katıldı
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    Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en popüler ve başarılı yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizisi geliyor. Geçtiğimiz saatlerde dizinin yönetmen kadrosuna iki yeni isim daha eklendi. 

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    Geçtiğimiz aylarda dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstleneceği açıklanmıştı. Son açıklamaya göre iki yeni yönetmen daha dizinin kadrosuna katıldı.

    Dizinin yönetmen kadrosuna Oscar'a aday olan Quo vadis, Aida? filminin yönetmenliğini yapan Jasmila Zbanic ve Border filmi ile tanınan Ali Abbasi katıldı. Yönetmenlerin hangi bölümleri ve kaç bölümü yöneteceği bilinmiyor. Ancak dizinin yönetmen kadrosuna baktığımızda daha bağımsız tarzda film yapan isimleri görebiliyoruz. Bu da dizinin dram tarafının kaliteli olacağını gösteriyor diyebiliriz. Umuyoruz yanılmayız. 

    Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak.



    https://comicbook.com/gaming/news/hbo-the-last-of-us-directors-jasmila-zbanic-ali-abbasi/
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    djtomcat 1 gün önce

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Bumbapbarabapbum 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnşallah diziyi 2.oyun gibi LGBT ve politik sosyal mesajlar vermek için bok etmezler AMİN ve Umarım sadece kendi hikayesine odaklanan bir dizi görürüz
    Yanıtla +1
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    NE OYUN BE bi yönetmen bile yetmiyor
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    D Dellialli 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
     Kantemir Balagov

    Khan Demir bir Türk ismi değil mi? Nasıl seçmişler adamı? gay mı? yoksa seçmezlerdi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mahmut716 (mahmut öz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    çeçen 'miş, 29 yaşında, elemanın 3.yapımı olacak. daha önceki filmleri tırt. sağlam torpili var sanırım



    edit= Beanpole filminde lezbiyenleri oynatmış, Netflix'te işe girmek için cv 'nizde olması gereken iyi bir özellik.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Zebercet 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dizi ortalamanın üzerinde olacaktır orası kesin. Sjw unsurları ile b.k edeceklerini de düşünmüyorum. Ellie lezbiyen olabilir elbette bunda bir sorun yok ancak gözümüze sokulan seks sahneleri olamz umarım.
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