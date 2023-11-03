The Last of Us'ı bekleyenlere kötü haber: İkinci sezon gecikecek

HBO Max'in içerik şefi Casey Bloys daha önce 2024'ün başlarında dizinin ikinci sezonunun çekimlerine başlanacağını söylemişti. Ancak Bloys yeni bir açıklamada bulunarak dizinin çekimlerinin Hollywood oyuncularının grevi nedeniyle ertelendiğini belirtti. 2024 yılı için HBO'nun listesinde bulunmayan dizi 2025 yılına kalabilir.
Dizinin yaratıcılarından Neil Druckmann ikinci sezonun ana hatlarıyla belli olduğunu grev biter bitmez çalışmalara başlayacaklarını belirtti.
Bloys diğer projelerle ilgili de açıklamada bulundu. House of the Dragon'un ikinci sezonunun 2024 yazının başlarında yayınlanacağını söyleyen Bloys, White Lotus'un üçüncü sezonu ile spinoff'u olan Welcome to Derry'nin 2025'de gösterime gireceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.