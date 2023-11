The Last of Us'ı bekleyenlere kötü haber: İkinci sezon gecikecek

Tam Boyutta Gör HBO tarafından yayınlanan oyun uyarlaması The Last of Us dizisi izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. Dizinin ikinci sezonu merakla beklenirken gelen bilgiler dizinin hayranlarını üzecek.

HBO Max'in içerik şefi Casey Bloys daha önce 2024'ün başlarında dizinin ikinci sezonunun çekimlerine başlanacağını söylemişti. Ancak Bloys yeni bir açıklamada bulunarak dizinin çekimlerinin Hollywood oyuncularının grevi nedeniyle ertelendiğini belirtti. 2024 yılı için HBO'nun listesinde bulunmayan dizi 2025 yılına kalabilir.

Dizinin yaratıcılarından Neil Druckmann ikinci sezonun ana hatlarıyla belli olduğunu grev biter bitmez çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Bloys diğer projelerle ilgili de açıklamada bulundu. House of the Dragon'un ikinci sezonunun 2024 yazının başlarında yayınlanacağını söyleyen Bloys, White Lotus'un üçüncü sezonu ile spinoff'u olan Welcome to Derry'nin 2025'de gösterime gireceğini söyledi.

