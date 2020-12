The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu

Tam Boyutta Gör

The Last of Us serisinin yapımcısı ve yönetmeni Neil Druckmann, The Last of Us dışında Uncharted ve Crash Bandicoot gibi oyunların da bağlı olduğu Naughty Dog'da terfi aldı ve eş başkan oldu.

Bu yıl yayınlanan The Last of Us Part II ile birçok övgü alan Neil Druckmann, daha önceden başkan yardımcısı olarak çalıştığı işinde terfi aldı. Neil Druckmann artık başkan yardımcısı değil, eş başkan. Kendisinin boşalan başkan yardımcılığı konumuna ise daha önce operasyon direktörü olan Alison Mori ve programlama direktörü olan Christian Gyrling getirildi.

Bundan sonraki süreçte Naughty Dog'un başında Evan Wells ve Neil Druckmann olacak. Diğer eş başkan Evan Wells ise bu gelişmenin ardından "Naughty Dog'da inanılmaz bir ekibe sahibiz ve her biriyle çalışmak özellikle bugünlerde çok daha anlamlı." dedi.

Naughty Dog'un şu anda geliştirdiğini onayladığı bir proje yok. Ancak son açıklamaları, The Last of Us Part II'den sonraki projelerinin yeni bir IP veya The Last of Us Part III olacağı yönündeydi.

