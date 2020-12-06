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    The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu

    Bu yılın en çok ses getiren oyunlarından biri olan The Last of Us Part II'nin yaratıcısı olan Neil Druckmann, oyunun geliştirildiği şirket olan Naughty Dog'da terfi aldı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu
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    The Last of Us serisinin yapımcısı ve yönetmeni Neil Druckmann, The Last of Us dışında Uncharted ve Crash Bandicoot gibi oyunların da bağlı olduğu Naughty Dog'da terfi aldı ve eş başkan oldu.

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    Bu yıl yayınlanan The Last of Us Part II ile birçok övgü alan Neil Druckmann, daha önceden başkan yardımcısı olarak çalıştığı işinde terfi aldı. Neil Druckmann artık başkan yardımcısı değil, eş başkan. Kendisinin boşalan başkan yardımcılığı konumuna ise daha önce operasyon direktörü olan Alison Mori ve programlama direktörü olan Christian Gyrling getirildi.

    Bundan sonraki süreçte Naughty Dog'un başında Evan Wells ve Neil Druckmann olacak. Diğer eş başkan Evan Wells ise bu gelişmenin ardından "Naughty Dog'da inanılmaz bir ekibe sahibiz ve her biriyle çalışmak özellikle bugünlerde çok daha anlamlı." dedi.

    Naughty Dog'un şu anda geliştirdiğini onayladığı bir proje yok. Ancak son açıklamaları, The Last of Us Part II'den sonraki projelerinin yeni bir IP veya The Last of Us Part III olacağı yönündeydi.



    https://www.ign.com/articles/naughty-dog-neil-druckmann-promoted-last-of-us Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    rohan32 (muhsin burak keskin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yuh be...
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    emre1393 (Emre K......) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    netlix bunu beğendi.
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kendi kendini terfi etmistir, zaten baskani gibiydi ne dese o oluyordu. Tlou3 hikayesi icin duzgun birisini bulsun da nerenin baskani olursa olsun.
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    oly1786 (caner nebi) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Druckmann Hoca! yeni Uncharted bekliyoruz.
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    onurfredy (onur kuru) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bize ne
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni uncharted hikayesini bekliyoruz
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