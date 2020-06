The Last of Us Part II, inceleme bombardımanı rüzgârından nasibini aldı

Tam Boyutta Gör

Ertelemeler ve sızıntılar derken sonunda oyuncularla buluşan The Last of Us Part II, bundan yaklaşık bir hafta önce yayınlanmaya başlayan basın incelemelerinin çoğunda bir başyapıt olarak adlandırılmış ve oldukça yüksek puanlar almıştı.

19 Haziran itibariyle ise oyunu satın alan tüm Playstation 4 sahiplerinin erişimine açılan yapım, biranda oyuncu yorumlarının hışmına uğradı. İçeriğin hazırlandığı an itibariyle 26150 kullanıcının yorum yaptığı Metacritic.com’da oyunun kullanıcı puanı 3.4 olarak dikkat çekiyor. İşin ilginç tarafı ise oyun için gelen olumsuz yorumların önemli bir kısmı, The Last of Us Part II piyasaya çıkar çıkmaz yapılmış. Yaklaşık 35 saat oyun süresi vadeden yapım için yapılan yorumlar, açıkçası biraz insafsızmış gibi görünüyor ve birçok kullanıcının yorumunu oyunu bitirmeden yaptığı anlaşılıyor.

İlginizi Çekebilir

The Last of Us Part II, PS4 Pro fanlarının çok gürültülü çalışmasına neden oluyor

Aslında Metacritic.com’a yeni olmayan bir kavram olan “inceleme bombardımanı” terimini daha önce Warcraft III: Reforged ya da Valorant gibi yapımlarda da görmüştük. İnceleme bombardımanı piyasaya çıkan oyunlara çoğunlukla ve sıklıkla sıfır puan verilmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak son yılların en iyi oyunlarından biri olarak görülen The Last of Us Part II’ye bu puanlar neden layık görüldü?

Ayrıca Bkz. "Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi"

The Last of Us Part II’nin bu derece yerden yere vurulmasının sebeplerinden biri olarak oyunla ilgili geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntı haberleri gösteriliyor. Oyunun sonunun dahi öğrenilebildiği bu sızıntı sonrası, oyuncular yapımın piyasaya çıkmasını bekleyip sonrasında yorum bombardımanına tutmuş olabilir.

Oyunun eleştirildiği noktalardan bir diğeri ise karakter gelişimi ile ilgili. Oyunu politik olmakla suçlayan yorumcular, oyunun LGBT karakterlerine ve bunların oyunda gördükleri muameleye kafayı takmış görünüyor.

The Last of Us Part II’yi henüz oynamamış olanların, Metacritic.com’daki kullanıcı yorumları sekmesinde dolaşmamasında fayda olduğunu da hatırlatmak isteriz. Zira bu yorumlar arasında oyunla ilgili ciddi spoilerlar da bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.