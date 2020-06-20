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    The Last of Us Part II, inceleme bombardımanı rüzgârından nasibini aldı

    PS4'ün en iyi oyunlarından biri olarak çıkış yapan The Last of Us Part II, kullanıcılar tarafından olumsuz puan bombardımanına tutuldu.
    2 sa.
    1,6b
    72
    15
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    The Last of Us Part II, inceleme bombardımanı rüzgârından nasibini aldı
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    Ertelemeler ve sızıntılar derken sonunda oyuncularla buluşan The Last of Us Part II, bundan yaklaşık bir hafta önce yayınlanmaya başlayan basın incelemelerinin çoğunda bir başyapıt olarak adlandırılmış ve oldukça yüksek puanlar almıştı.

    19 Haziran itibariyle ise oyunu satın alan tüm Playstation 4 sahiplerinin erişimine açılan yapım, biranda oyuncu yorumlarının hışmına uğradı. İçeriğin hazırlandığı an itibariyle 26150 kullanıcının yorum yaptığı Metacritic.com’da oyunun kullanıcı puanı 3.4 olarak dikkat çekiyor. İşin ilginç tarafı ise oyun için gelen olumsuz yorumların önemli bir kısmı, The Last of Us Part II piyasaya çıkar çıkmaz yapılmış. Yaklaşık 35 saat oyun süresi vadeden yapım için yapılan yorumlar, açıkçası biraz insafsızmış gibi görünüyor ve birçok kullanıcının yorumunu oyunu bitirmeden yaptığı anlaşılıyor.

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    The Last of Us Part II, inceleme bombardımanı rüzgârından nasibini aldı

    Aslında Metacritic.com’a yeni olmayan bir kavram olan “inceleme bombardımanı” terimini daha önce Warcraft III: Reforged ya da Valorant gibi yapımlarda da görmüştük. İnceleme bombardımanı piyasaya çıkan oyunlara çoğunlukla ve sıklıkla sıfır puan verilmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak son yılların en iyi oyunlarından biri olarak görülen The Last of Us Part II’ye bu puanlar neden layık görüldü?

    Ayrıca Bkz. "Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi"

    The Last of Us Part II’nin bu derece yerden yere vurulmasının sebeplerinden biri olarak oyunla ilgili geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntı haberleri gösteriliyor. Oyunun sonunun dahi öğrenilebildiği bu sızıntı sonrası, oyuncular yapımın piyasaya çıkmasını bekleyip sonrasında yorum bombardımanına tutmuş olabilir.

    Oyunun eleştirildiği noktalardan bir diğeri ise karakter gelişimi ile ilgili. Oyunu politik olmakla suçlayan yorumcular, oyunun LGBT karakterlerine ve bunların oyunda gördükleri muameleye kafayı takmış görünüyor.

    The Last of Us Part II’yi henüz oynamamış olanların, Metacritic.com’daki kullanıcı yorumları sekmesinde dolaşmamasında fayda olduğunu da hatırlatmak isteriz. Zira bu yorumlar arasında oyunla ilgili ciddi spoilerlar da bulunuyor.



    Kaynakça https://metro.co.uk/2020/06/19/last-us-2-review-bombed-people-who-havent-even-finished-12877421/ https://www.vg247.com/2020/06/19/last-us-part-2-review-bombed-metacritic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Aleyna. 2 sa. en beğenilen
    ghfhfhfhgl yazan adam senaryodan daha mantıklı şey yazmış
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 2 sa.
    DUNYA genelinde o kadar cok kisi begenmediyse demekki guzel degil
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    xamaximax (Hasan ) 4 dk.
    oyun teknik olarak ne kadar iyi olsada hikaye olarak o kadar kötü ortalama EN FAZLA 65 lik oyun
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    OldGamers86 (Ali ) 12 dk.
    Sen ilk oyunun hikaye ve karakter derinliğini hic edeceksin. Insanlara kendileri ile baglantı kuramayacakları karakterler ve mantık hataları ile dolu bir senaryo vereceksin. Bumu bir de aklı başında kimsenim.beğenmeyeceği bir sonla bitireceksin.. Içindeki Lgbt propagandasından herkes rahatsız olmuyor zaten, Left Behind'a inceleme bombardımanı neden yapılmamış? Kimse kendini kandırmasın. Önceden sızan sonradan sızan diye. Gerçekten kötü bir hikaye var ortada. Ve hikayeli oyunda bu bir binanın sakat temelli olması demektir.
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    Perro_De_Levantamiento 16 dk.
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    Oyuna 0 verenlerden bazıları crackdown 3 e 10 vermiş. Düşünün artık kimler oy veriyor. Tüm basın dalga geçiyor bu tiplerle twitterda. Kimsenin umrunda değil sizin 0 vermeniz troller. Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birisi oldu last of us part 2 isteseniz de istemesenizde
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    Blackworms 35 dk.
    Rezil bir yazı yazmışsınız. Koskoca site, insanları yanlış yönlendiriyorsunuz resmen. Review Bomb denen olgu içerisinde illa ki her iki tarafta da saçma sapan incelemeler ortaya çıkacaktır; açın bakın 10 verenlere de 0 verenlere de, hepsi birbirinden saçma. Fakat Negative Review Bomb denen incelemelerin birçoğu, oyunu neden sevmediklerini yazarak çatır çatır anlatıyor. Positive Review Bomb olanlara bakın sonra, hiçbir açıklama yok. Neden sevdin, neyini sevdin, neden 10/10 bir oyun... Yazılan yegane şey, "homofobiksiniz". Sizin de onlardan farkınız kalmamış maalesef, saygı duyulacak bir yazı değil.

    Ek olarak, gidin oyunun IMDb sayfasına bakın, histogramda nasıl bir dağılım olduğunu gösteriyor. Oyuna Negative Review Bomb olduğu gibi, Positive Review Bomb da var. Ben sizin için ekleyeyim, zira siz araştırma yapmamışsınız en azından görme şansınız olur:

    IMDb Puan Dağılımı

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    IMDb Top 1000 Puan Dağılımı (12 kişi içerisinde bile 5 kişi 9/10 vermiş, burada bile Positive Review Bomb var)


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    KaleyDeskop (ali ) 47 dk.
    cimer vs mesaj atacağım bu gece şu pisliği bile bile insanlara empoze ediyorlar, hem gündem şenşenir hem çocuklarımızı koruruz..
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    Hardwell. (Çağrı Mert Ş.) 1 sa.
    Şu haberin üslubu bile o kadar çirkin ve bağnaz ki. Kimse bu çöp oyunu beğenmek zorunda değil. Beğenmeyen herkese iftira atıp hakaret etmek nasıl bir faşistlik. Beğenmeyen herkes kötü niyetli trollermiş. Amacımız neymiş onu da söyleyin bir bakalım. Freecopy ile satılık inceleme yapanlar 100/100 verince oyun yere göre sığdırılamıyor. Gerçekten oyunu para verip oynayanlar düşük puan verince kötü niyetli troll oluyor.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 sa.
    Valla kimse yazmamış neden düşük verildiğini ben de yazmıyorum spoiler olmasın. Reddit, 9gag vb. ortamlarda takılanlar anladı zaten ma'am. Aslında oyun teknik, grafik, oynanış anlamında top noktada.
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    javaprof (orhan yılmaz) 2 sa.
    O oy veren yaklaşık 30.000 kişinin oyunu böyle anlamsız bir eleştiriyle değerlendiremezsiniz ilk gün 5000 kişi oy verdi diyelim kalan 25.000 oy nerden geliyor bu kadar kişi aptal o inceleyen 90 tane inceleme şirketi doğru öyle değil mi? ben onlar niye 100 veriyor söyleyeyim mi çünkü bitirmesi ve incelemesi kolay bir oyun bu yazarlar sürekli böyle oyunlar isterki rahat rahat inceleme yapabilsinler. bir civilization bir europe univarsalis bir football manager incelemek veya açık dünyada 70 saat süren oyunları incelemek zor geliyor bunlara bu tip oyunlara 90 üstü puanı verip geçiyorlar bu yüzden oyunun yüzde 50 si sinematik zaten kalan yarısı da oynaması çok kolay bir gow2 bir pop ww bir dmc3 zorluğu yok ve aslında bu yazdığım üç oyun bu oyundan 100 kat daha kaliteli.
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 2 sa.
    Politik olduğu için yerden yere vurulması şu zamanda normal galiba. Sanatçısında artistine dünya parça pinçik olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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    1596 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    the last of us 2, The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro ve Yazılım
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