Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi

Polonya merkezli 11 bit Studios tarafından geliştirilen ve Sırp kuşatması altındaki Saraybosna’da geçen This War of Mine isimli hayatta kalma oyunu, Polonya Eğitim Bakanlığı tarafından lise müfredatına eklendi. Sosyoloji, etik konular, felsefe ile tarih dersleri alan öğrencilerin erişimine açılacak oyun, müfredatta okunacak eserler listesine dahil edilecek.

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın önce Yugoslav Halk Ordusu sonra Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından 5 Nisan 1992'den 29 Şubat 1996'ya kadar 1.425 gün boyunca kuşatma altında tutulmasına konu alan oyunda odak noktamız, cephede savaşan askerlerden ziyade şehirde kalan siviller. Savaşın insanlar ve insanlık üzerinde yarattığı tahribatı deneyimleme şansı sunan yapım, 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve o dönem aldığı yüksek inceleme puanları ile dikkat çekmişti. This War of Mine 2019 yılı itibariyle ise 4.5 milyonun üzerinde kopya satmıştı.

Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından itibaren müfredatta yer alacak

This War of Mine’ın okul müfredatına dâhil edilmesi konusu, 2019 yılı başlarında hayata geçirilen bir girişimle gündeme gelmişti. Aradan geçen yaklaşık bir yıllık süre sonunda ise Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, oyunun lise öğrencilerinin erişimine açılmasını onayladı. This War of Mine içerdiği şiddet öğeleri nedeniyle 18 yaş ve üzeri kitle için uygun görülmüş bir yapım. Dolaysıyla oyun, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı döneminde bu yaş grubundaki öğrencilerin erişimine açılacak.

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Oyunun okul müfredatlarına dâhil olması kapsamında konuşan 11 bit Studios CEO’su Grzegorz Miechowski, açıklamasında “Oyunların eğitim sektöründe aktif olarak kullanıldığı zaten bilinen bir gerçeklik. Matematik, kimya ve bilişsel becerilerin geliştirilmesi için oyunlardan faydalanılması yeni bir durum değil. Ancak daha önce, bir oyunun resmi bir kararla okul müfredatında okunacak eserler kategorisine dâhil edildiğini hatırlamıyorum.” ifadelerini kullanmış.

This War of Mine, Temmuz 2019’da Epic Store’da ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Oyun mobil platformlarda da mevcut. Fiyatları biraz tuzlu olsa da oyuna bir şans vermek isteyenler aşağıdaki linklerden ilgili mağazaya ulaşabilir.

This War of Mine 11 bit studios Simülasyon ₺33,99 21M

This War of Mine 11 bit studios s.a. Oyunlar $4.99 620.5 MB

Steam sayfası

Epic Store sayfası

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-18-this-war-of-mine-will-be-added-to-polish-schools-reading-list

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