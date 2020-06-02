CS: GO'nun yeni rakibi Valorant ücretsiz olarak yayınlandı

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League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games’in ilk FPS shooter oyunu Valorant ücretsiz olarak yayınlandı. Valorant, yalnızca PC’de oynanabiliyor.

Kapalı Beta aşamasındayken Twitch’te izlenme rekorları kıran Valorant’a artık herkes katılabiliyor. Valorant’ın 1.0 sürümüyle birlikte oyuna Ascent isminde yeni bir harita, Reyna adında yeni bir ajan ve Spike Rush adında yeni bir oyun modu eklendi. Valorant’ta Türkçe dublaj desteği bulunuyor.

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Valorant düşük sistem gereksinimi ve rekabetçi özellikleriyle CS: GO’ya karşı güçlü bir rakip olarak gösteriliyor. Valorant belki de hiç bir zaman CS: GO kadar güçlü bir konuma gelmeyecek ancak sahip olduğu kahraman seçenekleri ve hızlı oynanışı sayesinde büyük bir kitleyi kendine çekecek gibi görünüyor.

Valorant indirme sayfası

Ping'e karşı özel çözüm

Valorant tüm oyuncular için ücretsiz ve özel tahsis edilmiş 128-tick sunucularla çıkıyor. Valorant sunucuları ayrıca, örnek hızını arttırarak (upsampling) tüm oyuncu hareketlerini 128 FPS'ye çekebilecek; yani rakibiniz zayıf internet bağlantısı sebebiyle gecikme (lag) yaşasa bile, Valorant sunucuları onun hareketini de otomatik olarak akıcı bir 128 FPS'ye taşıyacak. Bunlara ek olarak, global düzeyde oyuncuların en az yüzde 70'ine 35 milisaniyeden düşük ping hizmeti sunmayı misyon edinen Riot Games, “Riot Direct” adı altında internet hizmet sağlayıcılarıyla denklik düzenlemeleri konusunda çalışıyor. Riot Direct'in ana taşıyıcılardan oluşan global ağı çoğu büyük şehirdeki varlığıyla ping, bozuk yönlendirmeleri tamir edebilme becerisi, tıkalı güzergâhlarda yük dengeleme ve gelecekte daha da çok oyuncuya hizmet verebilmek için yeni devreler ekleme konusunda Valorant oyuncularına hizmet sağlıyor.

Valorant sistem gereksinimleri

En Düşük Donanım Özellikleri - saniyede 30 kare:

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

GPU: Intel HD 4000

Önerilen Özellikler - saniyede 60 kare:

CPU: Intel i3-4150

GPU: Geforce GT 730

Yüksek Donanım Özellikleri - saniyede 144+ kare:

CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz

GPU: GTX 1050 Ti

Ortak gereksiinmler:

Windows 7/8/10 64-bit

4GB RAM

1GB VRAM

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