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    CS: GO'nun yeni rakibi Valorant ücretsiz olarak yayınlandı

    Riot Games'in CS: GO'ya rakip olarak geliştirdiği rekabetçi FPS shooter oyunu ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunun tam sürümüyle birlikte yeni harita, yeni karakter ve yeni oyun modu geldi.
    3
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    6,6b
    10
    122
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    CS: GO'nun yeni rakibi Valorant ücretsiz olarak yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games’in ilk FPS shooter oyunu Valorant ücretsiz olarak yayınlandı. Valorant, yalnızca PC’de oynanabiliyor.

    Kapalı Beta aşamasındayken Twitch’te izlenme rekorları kıran Valorant’a artık herkes katılabiliyor. Valorant’ın 1.0 sürümüyle birlikte oyuna Ascent isminde yeni bir harita, Reyna adında yeni bir ajan ve Spike Rush adında yeni bir oyun modu eklendi. Valorant’ta Türkçe dublaj desteği bulunuyor.

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    Valorant düşük sistem gereksinimi ve rekabetçi özellikleriyle CS: GO’ya karşı güçlü bir rakip olarak gösteriliyor. Valorant belki de hiç bir zaman CS: GO kadar güçlü bir konuma gelmeyecek ancak sahip olduğu kahraman seçenekleri ve hızlı oynanışı sayesinde büyük bir kitleyi kendine çekecek gibi görünüyor.

    Valorant indirme sayfası

    Ping'e karşı özel çözüm

    Valorant tüm oyuncular için ücretsiz ve özel tahsis edilmiş 128-tick sunucularla çıkıyor. Valorant sunucuları ayrıca, örnek hızını arttırarak (upsampling) tüm oyuncu hareketlerini 128 FPS'ye çekebilecek; yani rakibiniz zayıf internet bağlantısı sebebiyle gecikme (lag) yaşasa bile, Valorant sunucuları onun hareketini de otomatik olarak akıcı bir 128 FPS'ye taşıyacak. Bunlara ek olarak, global düzeyde oyuncuların en az yüzde 70'ine 35 milisaniyeden düşük ping hizmeti sunmayı misyon edinen Riot Games, “Riot Direct” adı altında internet hizmet sağlayıcılarıyla denklik düzenlemeleri konusunda çalışıyor. Riot Direct'in ana taşıyıcılardan oluşan global ağı çoğu büyük şehirdeki varlığıyla ping, bozuk yönlendirmeleri tamir edebilme becerisi, tıkalı güzergâhlarda yük dengeleme ve gelecekte daha da çok oyuncuya hizmet verebilmek için yeni devreler ekleme konusunda Valorant oyuncularına hizmet sağlıyor.

    Valorant sistem gereksinimleri

    En Düşük Donanım Özellikleri - saniyede 30 kare:

    • CPU: Intel Core 2 Duo E8400
    • GPU: Intel HD 4000

    Önerilen Özellikler - saniyede 60 kare:

    • CPU: Intel i3-4150
    • GPU: Geforce GT 730

    Yüksek Donanım Özellikleri - saniyede 144+ kare:

    • CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz
    • GPU: GTX 1050 Ti

    Ortak gereksiinmler:

    • Windows 7/8/10 64-bit
    • 4GB RAM
    • 1GB VRAM


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    2019daDHyekatilmak 1 gün en beğenilen
    Bu oyun çok iyi oldu.

    Riotun toxic ergen oyuncularını cs den uzak tutsa yeter
    Yanıtla +54
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    Altyazar (yusuf ) 1 gün
    dunyada cs:go'nun rakibi olabilecek herhangi bir fps oyunu yok, valorant balonu 1-2 ay sonra soner
    2 Yanıt Yanıtla +31
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    VYC Majoris 1 gün
    6 yıllık Cs Go oyuncusu olarak beta aşamasında Valorant oynadım ve açıkçası Cs çok ezik ve demode kaldı. Beta bitince tekrar Cs oynamak istedim fakat sadece 1 maç dayanabildim.



    - 128 tick serverlar

    - 10-15 ping ile oynama imkanı

    - Çok daha akıcı oynanış ve animasyonlar

    - Büyük oranda dengeli ve oynaması zevkli karakterler

    - Herşeyi tek seferde görebildiğiniz satın alım menüsü

    - İstediğiniz silahı takım arkadaşlarınızdan isteyebilmeniz

    - Grup içi ve takım içi olarak ayrılmış konuşma özellikleri

    - Renkli karakter kostümlerine rağmen kesinlikle arka plana kamufle olmayacak şekilde düzenlenmiş haritalar.



    Geliştirilmesi gereken şeyler haritalar ve silah sayısı da biraz yetersiz.



    Bence CS'nin popülaritesini rahatlıkla geçecek.
    6 yıllık Cs Go oyuncusu olarak beta aşamasında Valorant oynadım ve açıkçası Cs çok ezik ve demode kaldı. Beta bitince tekrar Cs oynamak istedim fakat sadece 1 m...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 gün VYC Majoris
    Sonunda adam akıllı ve gerçekten oyunu uzun süre oynamış bir insanın yorumu. Teşekkür ediyorum. Belki çoğuna göre az olabilir ama 1600 saat cs go oynamış biri olarak valorant'ı cidden beğendim. Ne cs'yi uzun süre oynamış ne de valorantı oynamış adamlar gelip burda boş boş yorum yapıyorlar.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (78) Yorum Yaz Forumda Gör
    kamilgömek 38 dk. yeni yorumcu
    CS:GO 'ya rakip mi
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    Ridvan Dilmac (Rıdvan Dilmaç) 3 sa.
    CS.go ya rakip olma konusu biraz komik oluyor onun tarzında hala adam akıllı bir fps oyun yapılmadı overwatch vs derseniz eyvallah ama sadece bomba kurma olayı var diye csgo rakibi o tür oyunu biraz komik kaçıyor cs go fan boyu değilim bırakalı çok uzun zaman oldu hile ve saçma sapan güncellemeler ile oyunun içine ettiler ...
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    callofdutyf (Bayram ) 3 sa.
    bende deyeyeceğim büyük ihtimalle csgo yu bırakırım.
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    ilkerarici1110 (ilker araci) 3 sa.
    Adamlar reklama.çok para harciyo kolay kolay sönmez bu balon.



    twitch yayincilari bile zula gibi olmuş diyip dalga geçip bu kadar 7/24 ayila bayila oynadiklarina gore ne paralar aliyorlardir kimbilir.
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    DH Misafiri 4 sa.
    Burada valoranta sallayan tipler kendilerini valorant oynamaktan alıkoyamayacaklar.
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    Antocio (H H L) 7 sa.
    Şu oyunu 100 ping ile bir tek ben oynuyorum sanırım. Ne yaparsam yapayım Avrupa Doğu sunucularına bağlanıyor (hesabım Türkiye hesabı).
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    ReaLGz 12 sa.
    Nasıl AMD gelene kadar intel yenilik adına kılını kıpırdatmadıysa cs de rakip gelene kadar böyle gelip geçerdi. Her 3 oyundan 1i mutlaka hile. Ki prime hesabım ve faceitim var ikisinde de durum aynı. Belki kaptırılan oyuncuları geri çekmek için skin ve kasa getirmekten çok hileye çözüm geliştirirler.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 13 sa.
    CS-GO multi platform bu sadece windows için... olmaz...
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    onderweb (ERCAN ÖNDER) 15 sa.
    csgo ile kıyaslanması için sadece silahlar ve elbombaları olması lazım. Saçma...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6636 kez okundu.
    74 kişi, toplam 78 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    valorant, riot games ve
    4 etiket daha fps ücretsiz oyun oyun Yazılım
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